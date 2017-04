L2 : Laval vire Marco Simone

Dans : Ligue 2.

Dans un communiqué publié ce mardi midi, le Stade Lavallois, dernier de Ligue 2, a annoncé le limogeage de Marco Simone et de son staff. « A quelques heures de la réception du Stade de Reims au stade Francis Le Basser et en accord avec Marco Simone et son staff technique, le Stade Lavallois MFC a décidé de jouer une dernière carte pour l’opération maintien en demandant au staff actuel de laisser la main à un nouvel entraîneur. Cet entraîneur sera officiellement connu ce mercredi matin et dirigera sa première séance d’entraînement dans la foulée. Le Stade Lavallois MFC remercie Marco Simone et tout son staff pour leur investissement et la qualité du travail effectués jusqu’à ce jour. Le club leur souhaite une bonne continuation pour la suite de leur carrière », a indiqué le Stade Lavallois.