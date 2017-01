AJA : Guy Roux a gagné, Jean-Pierre Papin déjà éjecté d’Auxerre

Dans : Ligue 2, Auxerre.

Annoncé par les investisseurs chinois du club bourguignon comme le futur ambassadeur, directeur sportif et entraineur de l’AJ Auxerre, Jean-Pierre Papin avait causé de nombreux remous avant même son arrivée.

L’ancien buteur de l’OM avait essuyé de très vives critiques de la part de Guy Roux, l’une des figures emblématiques d’un club en totale perdition depuis plusieurs années désormais. Et cela a fini par fonctionner, car après son arrivée repoussée d’une semaine, la nomination de JPP à la tête sportive du club a été abandonnée, annonce un communiqué officiel du club signé par Guy Cotret. « Les conditions nécessaires ne pourront pas être réunies pour la mise en œuvre du projet sportif discuté entre Jean-Pierre Papin et l’actionnaire majoritaire du club », a ainsi fait savoir le président du club bourguignon, pour qui « la réussite sportive doit rester la priorité de tous ». Ce qui n’est pas forcément évident quand on regarde le classement de l’AJA, 19e de Ligue 2.