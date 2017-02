Dijon : La moutarde monte au nez de Dall'Oglio

Dans : Dijon, Ligue 1.

Olivier Dall'Oglio (entraîneur de Dijon après la défaite Metz): « Avant d'avoir des regrets, je suis en colère. Je n'ai pas vu mon équipe, je n'ai vu que la moitié. Même si on a eu quelques pépins, des blessés, des malades, j'ai vu une petite équipe de Dijon. Timide, avec très peu de cohésion. C'est surtout nous qui avons failli contre Metz. Je n'ai pas du tout retrouvé le même état d'esprit que face au PSG. C'est pour cela que je suis assez remonté. On a fait des erreurs techniques, il n'y avait pas de liant entre les uns et les autres. C'est l'un des plus mauvais matches que l'on a fait, cela m'inquiète un peu. Avec deux joueurs blessés et un expulsé, c'est vraiment une mauvaise soirée. »