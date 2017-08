Dijon : Fracture du péroné pour Wesley Lautoa

Dans : Dijon, Ligue 1.

Remplacé dès la septième minute de jeu face à l’OM dimanche soir au Stade Vélodrome (3-0), Wesley Lautoa, le défenseur central de Dijon, va être éloigné des terrains plusieurs mois. En conférence de presse après la rencontre, le coach du DFCO Olivier Dall’Oglio a expliqué que l’ancien capitaine de Lorient souffrait d’une fracture du péroné et d’une distension des ligaments de la cheville.

« Lautoa a une fracture du péroné selon les informations que nous avons de l'hôpital. Il est victime d'une distension des ligaments de la cheville. On attend la suite pour savoir s'il va y avoir opération. Mais il devrait être opéré lundi. Il est parti directement à l'hôpital. Il va certainement rester là (à Marseille) car je ne vois pas comment il pourrait revenir (à Dijon). On va tout faire pour que Wesley revienne au plus vite. C'est l'information principale de la soirée pour nous. Cela a glacé un peu le vestiaire » a confié visiblement très touché l’entraîneur dijonnais.