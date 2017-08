Dijon : Entre 3 et 6 mois d'absence pour Wesley Lautoa

Dans : Dijon, Ligue 1.

Sorti sur blessure dès le premier quart d’heure lors du match opposant l’OM à Dijon dimanche soir au Stade Vélodrome (3-0), Wesley Lautoa souffre bien d’une fracture du péroné et d’un arrachement ligamentaire à la cheville droite, comme pressenti le soir du match. L’information a été confirmée par Olivier Dall’Oglio, l’entraîneur du DFCO, qui a également indiqué que l’ancien capitaine du FC Lorient sera absent « entre trois et six mois ». Un coup dur pour le club bourguignon, dès la première journée…