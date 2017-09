Dijon : Après Chelsea, Djilobodji attend l’offre du Real Madrid

Dans : Dijon, Ligue 1, Liga, Premier League.

Performant avec le FC Nantes, Papy Djilobodji (28 ans) avait quitté les Canaris pour Chelsea à l’été 2015. Mais très vite, le défenseur central s’était aperçu de son erreur.

Totalement absent des plans de José Mourinho, le Sénégalais n’a bénéficié que de 59 secondes de jeu sous le maillot des Blues. De quoi provoquer certaines moqueries qui n’ont pas affecté le joueur prêté par Sunderland à Dijon cet été. C’est du moins ce qu’affirme Djilobodji, déterminé à se relancer en Ligue 1 avant un éventuel départ chez un autre grand d’Europe.

« On m'en parlera toujours. Certains étaient jaloux de cette signature, a confié le Dijonnais à France Football. Si j'ai mal vécu les critiques ? Franchement, non. Ce genre de choses ne me touche pas. Je connais mes qualités. Je ne calcule pas trop les autres. Je ne m'intéresse qu'à mon travail. Il faut avancer. Et pourquoi ne pas viser le Real Madrid. Oui, c'est mon rêve. Il faut avoir des rêves dans la vie, et ensuite travailler pour. D'où me vient cette passion ? De mon enfance. Quand j'étais tout jeune. J'ai toujours supporté cette équipe jusqu'à présent. » A moins d’un destin à la Julien Faubert, Djilobodji devra sûrement se contenter d’admirer les Merengue à la télé...