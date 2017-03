DFCO : Un point à Rennes, Dijon en est fier

Dans : Dijon, Ligue 1.

Olivier Dall'Oglio (coach de Dijon après le nul obtenu à Rennes) : « En deuxième période, on n'est pas arrivés à conserver le ballon. On a été pressés, on a défendu plus bas, mais on arrivait pas à le garder, donc ça revenait, ça revenait, et c'est là où on a pris le but. Je pense que la première période était solide, maîtrisée. On n'a pas eu énormément d'occasions, mais je trouvais que parfois on pouvait être un peu plus dangereux, à l'image aussi de la fin de match où on a deux ou trois occasions. Si on gère un peu mieux, on peut créer une surprise aussi. C'est un très bon point, on vient à Rennes, on sait que c'est difficile. On était sur une série négative depuis un bout de temps, donc repartir sur une série positive c'est très très bien. C'est ce qu'on voulait. Je suis très content et je suis assez fier de la prestation des joueurs. Ça fait deux matches qu'on est solides. J'ai retrouvé une certaine discipline sur presque tout le match. »