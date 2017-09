DFCO : Perdre contre l'ASSE, « c'est cruel » constate Dall'Oglio

Dans : Dijon, Ligue 1, ASSE.

Olivier Dall'Oglio, entraîneur de Dijon, après la défaite contre l'ASSE (0-1) : « Ah oui, ce soir... On a un peu les boules quand même... C'est cruel de prendre aucun point. On peut regretter de ne rien avoir mis au fond, mais je suis satisfait par rapport à la détermination et l'abnégation. Je préfère positiver. Nous avons été beaucoup plus solides, mais nous pouvons nous améliorer. C'est un travail d'ensemble, de toute l'équipe ».