DFCO : L'ASSE affrontera Dijon dans son stade de 19.000 places !

Dans : Dijon, Ligue 1, ASSE.

Dijon, qui espère bien continuer à s’installer progressivement en Ligue 1, a désormais de quoi recevoir les clubs de l’élite de manière plus prestigieuse.

En effet, les travaux de la nouvelle tribune Est sont désormais terminés, après deux ans d’activité. C’est une tribune supplémentaire de 5.000 places qui voit donc le jour en vue de la réception de Saint-Etienne, mais aussi de celle du PSG dans un mois. Le stade Gaston-Gérard a désormais une capacité de 19.000 places, ce qui est déjà beaucoup plus honorable pour une formation de Ligue 1. A noter que ce n’est peut-être pas terminé, puisque la tribune Ouest pourrait aussi connaître les mêmes travaux, même si ceux-ci n’ont pas encore été lancés. L’agrandissement du stade a coûté 20 ME avec le club, la ville et la région qui ont mis la main à la poche.