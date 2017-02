DFCO : Insulter Tony Chapron en italien ou en français, ça change ?

Dans : Dijon, Ligue 1.

La semaine passée, Tony Chapron avait expulsé à juste titre Mario Balotelli lequel l'avait insulté en plein match à Lorient. Un rouge qui a valu un match de suspension pour le buteur italien de Nice. Vendredi soir, le même arbitre a renvoyé aux vestiaires Lois Diony, le joueur de Dijon ayant eu aussi des mots à l'encontre de Tony Champion lors de la rencontre entre Nantes et le DFCO.

Pour l'entraîneur dijonnais, on va désormais savoir si la commission de discipline fait deux poids deux mesures pour un même comportement. Et Olivier Dall'Oglio d'évoquer tout cela avec malice. « Je ne sais pas quelle va être la sanction mais on se méfie un peu quand même, parce que dans les barèmes on s’y perd un petit peu, on ne comprend pas tout. Oui, il y a un barème, peut-être, sur les mots. On a remarqué un truc, c’est que si vous le dites en français, vous payez cher, mais en italien c’est moins cher. En anglais aussi ça passe très bien, mais en français ça ne passe pas. Il y a peut-être des techniques à apprendre là-dessus, je vais essayer de voir avec un professeur d’italien si on peut essayer pour mes joueurs », a ironisé le technicien de Dijon, conscient quand même qu’il devra se passer d’un joueur important alors que son club lutte pour se maintenir en Ligue 1.