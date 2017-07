Le PSG tient déjà son premier trophée !

Dans : Coupe, PSG, Monaco.

Pour la cinquième année consécutive, le Paris Saint-Germain a remporté le Trophée des champions après être venu difficilement à bout de l'AS Monaco (2-1) dans un match engagé.

C'est dans un stade de Tanger plein que débutait officiellement ce samedi soir la saison 2017-2018 avec un match dont l'affiche était spectaculaire puisqu'elle opposait les deux grandissimes favoris au titre de champion de France. Malgré le départ de nombreux cadres lors de ce mercato, c'est Monaco qui se montrait le plus dangereux en première période. Et sur un lancement parfait de Tielemans, arrivé cet été à l'ASM, Sidibé battait de près Areola, préféré à Trapp dans les buts du PSG (1-0, 30e). Du côté de Paris, on était loin d'afficher de la sérénité, les joueurs d'Emery semblant être clairement dans le dur.

Mais après la pause, le Paris Saint-Germain revenait avec de meilleures intentions et allait vite le prouver. Sur un coup-franc dans l'axe, Daniel Alves trompait superbement Subasic et remettait les deux équipes à égalité (1-1, 51e). Et le PSG prenait l'avantage, grâce à Rabiot qui sautait plus haut que tout le monde et reprenait victorieusement un centre de Daniel Alves (1-2, 63e). Même si Monaco essayait de pousser pour égaliser, Paris tenait bon et ne laissait pas filer ce premier titre de la saison.