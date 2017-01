CdL : Nancy ne croit pas une seconde au titre

Dans : Coupe de la Ligue, Coupe, Nancy.

Pablo Correa, après la victoire face à Nantes (0-2) et la qualification pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue : « C'est l'efficacité... Ça nous est arrivé, par le passé, de faire le type de match que Nantes a fait aujourd'hui, avec autant de corners, autant de situations chaudes, pas d'occasions nettes, mais des situations chaudes. C'était une photo de nous au début du Championnat. Quand Nice était venu à Marcel-Picot, ils avaient frappé une fois au but, ils avaient marqué et gagné le match et nous on avait eu je ne sais pas combien de tirs pas cadrés... Le football est fait d'efficacité. On a déjà payé pour comprendre. On sait pertinemment que par moment on doit subir comme on a subi aujourd'hui, par moment on peut jouer mieux, mais il faut toujours trouver un certain équilibre, mais surtout ce qu'on ne doit pas perdre c'est l'efficacité dans les deux surfaces. Maintenant on va attendre le tirage (des demi-finales) mais avec les deux grosses écuries qui restent, je ne me fais aucune illusion ».