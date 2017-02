CdF : Fréjus en quart, ce n'est pas donné à tout le monde

Dans : Coupe de France, Coupe.

Charly Paquille, entraineur de Fréjus-Saint-Raphaël, après la victoire 2-0 face à Auxerre en Coupe de France : « On a bien travaillé. Il n'y a pas de secret, ça marquerait d'humilité de ma part de dire le contraire. On a bien préparé le match. Après, mes joueurs ont fait le reste. On avait un bon plan de jeu, on les a bien contrariés. On a été solides et ils n'ont pas su développer ce qu'ils voulaient faire. Le métier d'entraîneur n'est pas évident tous les jours. Je suis fier de mes joueurs parce qu'ils travaillent dur. Certains entraîneurs ou joueurs font une carrière entière sans disputer un quart de finale de Coupe, eux vont le faire ».