Vidéo : Le but de fou de Wilson Isidor contre le Maroc

Ça va passer, pas de soucis, la ligue 1 a besoin de l'OM, nous avons un encadrement de la masse salariale, et je pense qu'eux aussi y passeront.
Candyman ? Ha... ha... ha... Qu'est-ce que ça a à voir avec Nasser ? Dans presque tous tes commentaires, tu mets Nasser et/ou le Qatar. On voit que tu es obsédé et grave même.
Légendaire ? Mdr
Espérons que Bernard tapie ne se retourne pas dans sa tombe
La L1 a besoin de l'OM... mais l'OM, enfin surtout ses supporters, a besoin d'accepter son déclassement: 1 L1 et 0 coupe de France en 30 ans, 1 fois sur 3 seulement sur le podium de L1 en 30 ans, record de 13 défaites de suites en LDC... A trop vivre sur "a jamais les premiers", l'OM prend la porte en pleine face l'année où le PSG devient légendaire avec son back2back ⭐⭐ PS: si les Lyonnais ont reçu de la compassion d'autres, c'est qu'ils étaient bien plus humbles et avaient acceptés que leur passé (très) glorieux était révolu, ils ne fanfaronaient pas comme les supporters de l'OM un soir de 6-1 face au Havre en octobre 2025... La suite c'est le karma 🤣😂🤣
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