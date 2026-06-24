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Vidéo : Le but de fou de Wilson Isidor contre le Maroc

Video25 juin , 00:50
parGuillaume Conte
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L'attaquant d'Haïti Wilson Isidor a marqué l'un des buts de cette Coupe du monde dans la folle première période entre le Maroc et Haïti.
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Ça va passer, pas de soucis, la ligue 1 a besoin de l'OM, nous avons un encadrement de la masse salariale, et je pense qu'eux aussi y passeront.

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Candyman ? Ha... ha... ha... Qu'est-ce que ça a à voir avec Nasser ? Dans presque tous tes commentaires, tu mets Nasser et/ou le Qatar. On voit que tu es obsédé et grave même.

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La L1 a besoin de l'OM... mais l'OM, enfin surtout ses supporters, a besoin d'accepter son déclassement: 1 L1 et 0 coupe de France en 30 ans, 1 fois sur 3 seulement sur le podium de L1 en 30 ans, record de 13 défaites de suites en LDC... A trop vivre sur "a jamais les premiers", l'OM prend la porte en pleine face l'année où le PSG devient légendaire avec son back2back ⭐⭐ PS: si les Lyonnais ont reçu de la compassion d'autres, c'est qu'ils étaient bien plus humbles et avaient acceptés que leur passé (très) glorieux était révolu, ils ne fanfaronaient pas comme les supporters de l'OM un soir de 6-1 face au Havre en octobre 2025... La suite c'est le karma 🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

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