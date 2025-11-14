TV : Zack Nani fait sensation, Ligue1+ peut se rhabiller

Nouveau diffuseur de l’équipe de France espoirs, Zack Nani ne se contente pas simplement de proposer les matchs à ses abonnés. Le célèbre streamer propose également un contenu inside qui fait un tabac.

Il y a quelques semaines, la Fédération française de football a surpris tout le monde en annonçant que Zack Nani était le nouveau diffuseur des matchs de l’équipe de France espoirs. Une décision qui a ébranlé la LFP, qui espérait récupérer les matchs des Bleuets pour garnir son offre sur Ligue1+, qui n’émet aucun évènement en direct pendant les trêves internationales. Zack Nani et la Ligue se sont assis à la table des négociations pour tenter de trouver un accord de co-diffusion, mais les discussions n’ont pas abouti.

Résultat, c’est le célèbre streamer qui reste le diffuseur exclusif des matchs de l’équipe de France espoirs. Mais le supporter de l’Olympique Lyonnais ne se contente pas simplement de diffuser les matchs sur ses réseaux. Il propose également un contenu inside très poussé au plus près du groupe de Gérald Baticle comme en témoigne sa dernière vidéo « 24 heures avec l’équipe de France espoirs » qui dure… plus d’une heure. Un contenu très qualitatif et logiquement apprécié des suiveurs de l’équipe de France espoirs et de Zack Nani sur les réseaux comme le prouvent les nombreux commentaires positifs à l’égard du créateur de contenu. Ligue1+ prend au passage quelques tacles.

La couverture des Bleuets par Zack Nani saluée

« Alors que Ligue1+ aurait juste diffusé les matchs et basta, la au moins t'as du contenu, le fait que ce soit un mec comme Zack tu sens que tt le monde est à l'aise, le staff, les joueurs, ... Propre », « Incroyable la vidéo ! Merci Zack d’avoir repris les droits , on va pouvoir suivre cela de plus près », « Waow tu régales et tu fais mieux que la télé », « Enorme respect Zack, c'est monstrueux ! » et « L’ascension est folle ! J’aimais déjà bien ses interviews mais là c’est de plus en plus fort » peut-on lire sur X, où Zack Nani fait l’unanimité après la diffusion de son reportage au plus près des Bleuets. La preuve que le streamer, même s’il n’a sans doute pas les moyens techniques et financiers d’une chaîne de télé ou d’une grosse boîte de production, parvient à valoriser les compétitions qu’il couvre puisque pour rappel, Zack Nani est également le diffuseur principal du championnat saoudien en France.