ICONSPORT_188368_0144

TV : Zack Nani fait sensation, Ligue1+ peut se rhabiller

TV14 nov. , 21:00
parCorentin Facy
0
Nouveau diffuseur de l’équipe de France espoirs, Zack Nani ne se contente pas simplement de proposer les matchs à ses abonnés. Le célèbre streamer propose également un contenu inside qui fait un tabac.
Il y a quelques semaines, la Fédération française de football a surpris tout le monde en annonçant que Zack Nani était le nouveau diffuseur des matchs de l’équipe de France espoirs. Une décision qui a ébranlé la LFP, qui espérait récupérer les matchs des Bleuets pour garnir son offre sur Ligue1+, qui n’émet aucun évènement en direct pendant les trêves internationales. Zack Nani et la Ligue se sont assis à la table des négociations pour tenter de trouver un accord de co-diffusion, mais les discussions n’ont pas abouti.
Résultat, c’est le célèbre streamer qui reste le diffuseur exclusif des matchs de l’équipe de France espoirs. Mais le supporter de l’Olympique Lyonnais ne se contente pas simplement de diffuser les matchs sur ses réseaux. Il propose également un contenu inside très poussé au plus près du groupe de Gérald Baticle comme en témoigne sa dernière vidéo « 24 heures avec l’équipe de France espoirs » qui dure… plus d’une heure. Un contenu très qualitatif et logiquement apprécié des suiveurs de l’équipe de France espoirs et de Zack Nani sur les réseaux comme le prouvent les nombreux commentaires positifs à l’égard du créateur de contenu. Ligue1+ prend au passage quelques tacles.

La couverture des Bleuets par Zack Nani saluée 

« Alors que Ligue1+ aurait juste diffusé les matchs et basta, la au moins t'as du contenu, le fait que ce soit un mec comme Zack tu sens que tt le monde est à l'aise, le staff, les joueurs, ... Propre », « Incroyable la vidéo ! Merci Zack d’avoir repris les droits , on va pouvoir suivre cela de plus près », « Waow tu régales et tu fais mieux que la télé », « Enorme respect Zack, c'est monstrueux ! » et « L’ascension est folle ! J’aimais déjà bien ses interviews mais là c’est de plus en plus fort » peut-on lire sur X, où Zack Nani fait l’unanimité après la diffusion de son reportage au plus près des Bleuets. La preuve que le streamer, même s’il n’a sans doute pas les moyens techniques et financiers d’une chaîne de télé ou d’une grosse boîte de production, parvient à valoriser les compétitions qu’il couvre puisque pour rappel, Zack Nani est également le diffuseur principal du championnat saoudien en France.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_271637_0111
OL

OL : John Textor vire Michele Kang d'Eagle Football

Coupe du Monde 2026
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de vendredi

ICONSPORT_274643_0052
PSG

Le PSG paie 30 millions pour la doublure d'Hakimi

Fil Info

20:30
OL : John Textor vire Michele Kang d'Eagle Football
20:01
CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de vendredi
20:00
Le PSG paie 30 millions pour la doublure d'Hakimi
19:30
Ngolo Kanté à l’OM, c’est oui tous les jours
19:00
EdF : L'Equipe fusille Cherki et se fait massacrer
18:30
Nice leader devant l’OL et l’OM, un détail change tout
18:19
Suisse - France Espoirs : Les compos (19h30 sur Twitch)
18:00
Strasbourg rompt le CDI de son boss du mercato

Derniers commentaires

EdF : L'Equipe fusille Cherki et se fait massacrer

L'équipe et ses guignols dont l'incompétence n'a d'égale que leur ignorance dans beaucoup de domaines.

EdF : L'Equipe fusille Cherki et se fait massacrer

Oui il a été vraiement inutile, il s'est cru dans fifa street faut que là on ne marque pas en faisant du freestyle

Un faux pas du Bayern et Upamecano signe au PSG

Ce serait un véritable renfort .Il a le physique et la capacité de s'integrer dans le systeme L.E. A-t-il envie de venir?

Rodrigo Mora et deux autres cracks offerts au PSG

Mora oui

L’OM viré de la Ligue des Champions, ça s’énerve à Newcastle

Ta mere a tellement avalez le jus de tes prof pour te payer des heures de cours que la niquel plus aucune faute le narvalo

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading