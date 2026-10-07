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TV : La Ligue 1 sur Canal+ ou sur Netflix, ça discute

TV
parCorentin Facy
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La Ligue de Football Professionnel espère attirer un nouveau diffuseur à compter de la saison 2027-2028 afin de revoir à la hausse ses revenus de droits TV. Plusieurs acteurs majeurs ont été rencontrés.
A la fin de la saison en cours, cela fera deux ans que Ligue1+ sera le diffuseur de notre championnat de France et il faut bien le dire, la plateforme créée par la LFP est un succès sur le plan technique et éditorial. Le prix est par ailleurs convenable, ce qui en fait un produit satisfaisant pour les abonnés. Seul hic et non des moindres : Ligue1+ est très peu rémunérateur pour les clubs. C’est la raison pour laquelle LFP Media va lancer une consultation début novembre pour l’attribution des droits TV de la Ligue 1 entre 2027 et 2032.
Un autre scénario est envisageable, celui d’une distribution exclusive de Ligue1+ par un acteur. Dans un cas comme dans l’autre, il faut trouver un nouveau partenaire et ces dernières semaines, les équipes de LFP Media ont multiplié les rencontres selon L’Equipe. Le quotidien national rapporte que des échanges et des réunions ont notamment eu lieu avec Netflix, Amazon Prime Video, RMC Sport… et Canal+. Nos confrères indiquent par ailleurs que juridiquement, il est désormais possible pour la LFP de vendre un lot unique, et donc 100% des matchs de Ligue 1 à l’acteur qui se positionnera pour les acheter, ce qui n’était pas le cas auparavant.

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L’objectif est d’éviter la dispersion des matchs sur plusieurs plateformes, et ainsi éviter aux abonnés de devoir payer plusieurs abonnements pour suivre la Ligue 1. La question est maintenant de savoir lequel de ces acteurs se positionnera pour produire et diffuser notre championnat, ou pour acheter Ligue1+ et diffuser de façon exclusive la chaîne de la LFP. Dans un cas comme dans un autre, l’objectif de la Ligue est claire : faire augmenter de façon considérable les revenus financiers des clubs, avec l’idée de récupérer au moins 200 millions d’euros par an au total. Une somme dérisoire en comparaison des autres championnats européens, mais qui serait déjà bien supérieure à ce que rapporte actuellement Ligue1+.
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