TV : La Ligue 1 sur Canal+ ou sur Netflix, ça discute

Ayant déjà commis une énorme faute professionnelle avec l'OL , il serait étonnant que cette vente se fasse .
Ok avec toi mais qui va acheter les droits TV de la ligue 1 pour 500 m
Gadou avait un contrat aspirant et il avait intégré le groupe professionnel, mais il avait refusé de signer un 1er contrat professionnel et le club avait été obligé de le vendre au RB Leipzig pour 10 M€ hors bonus et 20 % sur la plus-value. Elle est où l'erreur du PSG ?
Le bashing constant contre Mbappe alors que la planete entiere nous envie ce joueur ... Juste incroyable
Doué, Mbappé, Omise, surtout pas le Qatari qui totalement à l'ouest et n'apporte rien, ainsi que Rabiot.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
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|9
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|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
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|6
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|10
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|9
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|-3
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