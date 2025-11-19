TV : Canal+ a frappé fort, l'UEFA est dans l'embarras

L'appel d'offres de la Ligue des champions n'a pas encore trouvé de vainqueur en France. L'UEFA a lancé un deuxième tour pour dénicher un diffuseur. Sa volonté de séduire une plateforme mondiale se heurte à la résistance de Canal+.

Le suspense reste total pour savoir qui diffusera la Ligue des champions de 2027 à 2031. L'UEFA devait donner son verdict pour le milieu de semaine mais a finalement repoussé le dénouement. L'appel d'offres connaîtra un deuxième tour dans les 5 principaux marchés en Europe (France, Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie). Les chaînes candidates pour la C1 ont jusqu'à jeudi midi pour faire une nouvelle proposition financière. Le marché français a été particulièrement indécis comme le révèle le journal L'Equipe.

Canal+ fait douter l'UEFA

Aucun lot remis en jeu n'a été remporté dans l'Hexagone, alors que cela est le cas sur d'autres marchés comme l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie. L'UEFA a pourtant découpé les lots pour attirer les plateformes mondiales de streaming avec une affiche le mardi en exclusivité. L'Equipe explique ce blocage par la résistance de Canal+. Le groupe présidé par Maxime Saada ne s'est pas laissé abattre par la concurrence annoncée : Netflix, Amazon voire DAZN. La chaîne cryptée a sorti le chéquier pour rester en vie dans le dossier.

« Si aucun de ces lots n'a encore été attribué en France, c'est que Canal+, l'actuel diffuseur des trois Coupes d'Europe contre 480 ME par an, a formulé une offre suffisamment intéressante pour lui permettre de jouer cette deuxième manche... et peut-être l'emporter », écrit le quotidien sportif français. Un optimisme d'autant plus fort que BeIN Sports pourrait s'associer à Canal+ pour récupérer les matchs les moins séduisants. La chaîne cryptée a sans doute compris que la Ligue des champions était indispensable à son avenir, surtout sans la perspective de remettre la main sur la Ligue 1 à court terme.