« C’est bizarre » : L'After Foot en baisse, Daniel Riolo riposte

Les audiences des différentes émissions de radio ont été dévoilées par Médiamétrie et elles ne sont pas bonnes pour l’After Foot sur RMC, qui note une baisse de 40.000 auditeurs par rapport à l’an dernier. Cela a provoqué de nombreuses réactions… dont celle de Daniel Riolo.

Référence du football à la radio depuis près de 20 ans, l’After Foot connaît une baisse notable en ce début d’année 2026. En effet, les chiffres révélées ce mercredi par Médiamétrie ne sont pas bons pour l’émission phare de RMC. Sur la tranche horaire de 22h à 00h, le talk-show présenté par Daniel Riolo et Gilbert Brisbois a réuni en moyenne 120.000 auditeurs par jour de janvier à mars. Un chiffre correct, mais en très nette baisse par rapport à la même période en 2025 avec 40.000 auditeurs de moins.

Depuis que ces chiffres ont été publiés, les critiques fusent sur les réseaux sociaux, où chacun tente de justifier cette baisse notable de l’After Foot. Choix des sujets, pertinence des consultants… tout est bon pour taper sur l’émission. Daniel Riolo et Gilbert Brisbois, plutôt que de regarder tout cela de loin sans réagir, ont par conséquent pris la parole sur X afin de défendre leur émission, toujours aussi populaire selon eux.

Brisbois et Riolo réagissent aux critiques

« Il faut savoir lire ces chiffres. Le sondage Médiamétrie se fait en comparaison de l’année précédente, où @AfterRMC sur-performait. Nous restons 1ers de 22 à 0h sur la cible principale + les podcasts + le digital + AfterFootTV. En fait tout va bien » a d’abord réagi le présentateur phare de l’émission avant de répondre aux critiques sur le découpage, excessif selon certains, de l’émission en dizaines et dizaines de podcasts. « Découpage qui colle aux usages et à la demande des utilisateurs. Mais je comprends que ça puisse être agaçant » a-t-il ajouté. De son côté, Daniel Riolo estime que les haters sont de mauvaise fois à la lecture des chiffres publiées par Médiamétrie.

« C’est bizarre… en 20 ans jamais personne a commenté nos chiffres… depuis hier ça parle beaucoup… malheureusement pour rien. Oui après une année un peu trop extra… on est juste revenu au top… désolé les haters… on vous kiffe ! » a préféré ironiser le chroniqueur vedette de l’After Foot sur RMC. Officiellement, tout va donc très bien pour la radio, qui se satisfait des audiences réalisées lors de ce premier trimestre de 2026. A présent, les observateurs suivront tout de même de près l’évolution des chiffres de l’After Foot au fil des mois, pour voir si la baisse n’était que ponctuelle ou si elle va se confirmer dans le futur.