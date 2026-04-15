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« C’est bizarre » : L'After Foot en baisse, Daniel Riolo riposte

TV15 avr. , 19:30
parCorentin Facy
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Les audiences des différentes émissions de radio ont été dévoilées par Médiamétrie et elles ne sont pas bonnes pour l’After Foot sur RMC, qui note une baisse de 40.000 auditeurs par rapport à l’an dernier. Cela a provoqué de nombreuses réactions… dont celle de Daniel Riolo.
Référence du football à la radio depuis près de 20 ans, l’After Foot connaît une baisse notable en ce début d’année 2026. En effet, les chiffres révélées ce mercredi par Médiamétrie ne sont pas bons pour l’émission phare de RMC. Sur la tranche horaire de 22h à 00h, le talk-show présenté par Daniel Riolo et Gilbert Brisbois a réuni en moyenne 120.000 auditeurs par jour de janvier à mars. Un chiffre correct, mais en très nette baisse par rapport à la même période en 2025 avec 40.000 auditeurs de moins.
Depuis que ces chiffres ont été publiés, les critiques fusent sur les réseaux sociaux, où chacun tente de justifier cette baisse notable de l’After Foot. Choix des sujets, pertinence des consultants… tout est bon pour taper sur l’émission. Daniel Riolo et Gilbert Brisbois, plutôt que de regarder tout cela de loin sans réagir, ont par conséquent pris la parole sur X afin de défendre leur émission, toujours aussi populaire selon eux.

Brisbois et Riolo réagissent aux critiques

« Il faut savoir lire ces chiffres. Le sondage Médiamétrie se fait en comparaison de l’année précédente, où @AfterRMC sur-performait. Nous restons 1ers de 22 à 0h sur la cible principale + les podcasts + le digital + AfterFootTV. En fait tout va bien » a d’abord réagi le présentateur phare de l’émission avant de répondre aux critiques sur le découpage, excessif selon certains, de l’émission en dizaines et dizaines de podcasts. « Découpage qui colle aux usages et à la demande des utilisateurs. Mais je comprends que ça puisse être agaçant » a-t-il ajouté. De son côté, Daniel Riolo estime que les haters sont de mauvaise fois à la lecture des chiffres publiées par Médiamétrie.

Lire aussi

L'After Foot en chute libre, RMC perd 40.000 auditeursL'After Foot en chute libre, RMC perd 40.000 auditeurs
« C’est bizarre… en 20 ans jamais personne a commenté nos chiffres… depuis hier ça parle beaucoup… malheureusement pour rien. Oui après une année un peu trop extra… on est juste revenu au top… désolé les haters… on vous kiffe ! » a préféré ironiser le chroniqueur vedette de l’After Foot sur RMC. Officiellement, tout va donc très bien pour la radio, qui se satisfait des audiences réalisées lors de ce premier trimestre de 2026. A présent, les observateurs suivront tout de même de près l’évolution des chiffres de l’After Foot au fil des mois, pour voir si la baisse n’était que ponctuelle ou si elle va se confirmer dans le futur.
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et ta mere c est quoi? ça fini toujours en insultes dans votre camp. ptin de kassos..... je vous presente mes excuses ok. Chelsae merite la LDC. Liverpool est un monstre redouté de tous, Monaco aurait du aller en finale, le Real des galactiques n est rien face a celui d aujourd hui. Le Barça de cette année, ou meme le Messi des grandes années , n aurait pas sa place. Ou l inter s est fait volé a Glim et meritait de passer..... que dire du grand City du maitre Guardiola. equipe injouable qui devrait posseder 5 LDC. Aston Villa qui rayonne dans le monde entier, ou les joueurs sont tous courtisés par les plus grands clubs. Bref pardon le PSG est grand. tres grand !

Indice UEFA : Le PSG sauve encore la France

simplement que l OM a raté sa saison. voila tout. y a pas d excuses a chercher... malgré ça ils se font voler au REal avec 2 penos inexistants, et l Atalanta. main indiscutable. Sans ces erreurs enormes, l OM serait passé. mais ils n ont pas fait le taf face a Bruges. voila donc rien a dire de plus.

Indice UEFA : Le PSG sauve encore la France

Vu que tu passes ton temps à venir jeter ton venin en racontant des conneries tu ne merites pas le respect.Vous etes 2 à venir sans arret déblaterer sur le PSG, sur le Qatar, sur le président alors ne compte pas sur mon respect oui tu es une sous merde

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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