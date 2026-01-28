ICONSPORT_250164_0438
Yousef Al-Obaidly - Maxime Saada - Beinsports et Canal+

Beinsports n'a pas l'intention de payer 14ME à la LFP

28 janv.
Claude Dautel
0
Mardi, un tribunal a donné raison à la Ligue de Football Professionnel concernant les 14 millions d'euros réclamés à Beinsports. Mais, la chaîne sportive ne va pas en rester là.
Les services de Vincent Labrune ont crié victoire mardi lorsque le Tribunal des activités économiques de Paris a donné raison à leur exigence, à savoir obtenir le paiement des 14 millions d'euros que Beinsports refusait de faire. Même si ce succès ressemble un peu à une victoire à la Pyrrhus, la LFP a évidemment fait savoir son plaisir de voir qu'elle avait eu gain de cause. Du côté de Beinsports, la réponse n'a pas traîné. Et la chaîne sportive franco-qatarie, qui ne diffusera plus la Ligue 1 à compter de la saison prochaine, rappelle à la Ligue de Football Professionnel, que cette dernière a réussi l'exploit de se fâcher avec l'ensemble de ses diffuseurs en l'espace de quelques années. Une riposte qui appuie là où ça fait mal pour la Ligue 1.

Beinsports souligne les échecs de la LFP

Après avoir annoncé qu'elle étudiait tous les recours possibles, la chaîne sportive a souligné l'attitude minable de la Ligue de Football Professionnel. « Le fait que LFP Media se retrouve régulièrement devant les tribunaux face à ses diffuseurs actuels et passés – qui constituent pourtant la principale source de revenus des clubs – contrairement à toute autre grande ligue de football, est en soi révélateur et explique la situation financière actuelle, particulièrement préoccupante », fait remarquer Beinsports, qui va cependant continuer de travailler avec Vincent Labrune, puisqu'elle aura les droits de la Ligue 2.
De son côté, la LFP mise tout sur Ligue 1+ pour régler le souci des droits TV. Et ces derniers jours, des rumeurs circulent sur une inquiétude qui grandit du côté de Nicolas de Tavernost, dans la mesure où après avoir rapidement atteint la barre du million d'abonnés, la chaîne n'aurait pas réussi à aller plus loin. Pas de quoi rassurer les 18 clubs de Ligue 1 qui risquent d'attendre longtemps avant de toucher de nouveau des droits TV à la hauteur de leurs attentes.
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

