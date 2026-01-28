Beinsports n'a pas l'intention de payer 14ME à la LFP

Mardi, un tribunal a donné raison à la Ligue de Football Professionnel concernant les 14 millions d'euros réclamés à Beinsports. Mais, la chaîne sportive ne va pas en rester là.

Les services de Vincent Labrune ont crié victoire mardi lorsque le Tribunal des activités économiques de Paris a donné raison à leur exigence, à savoir obtenir le paiement des 14 millions d'euros que Beinsports refusait de faire. Même si ce succès ressemble un peu à une victoire à la Pyrrhus, l a LFP a évidemment fait savoir son plaisir de voir qu'elle avait eu gain de cause . Du côté de Beinsports, la réponse n'a pas traîné. Et la chaîne sportive franco-qatarie, qui ne diffusera plus la Ligue 1 à compter de la saison prochaine, rappelle à la Ligue de Football Professionnel, que cette dernière a réussi l'exploit de se fâcher avec l'ensemble de ses diffuseurs en l'espace de quelques années. Une riposte qui appuie là où ça fait mal pour la Ligue 1.

Beinsports souligne les échecs de la LFP

Après avoir annoncé qu'elle étudiait tous les recours possibles, la chaîne sportive a souligné l'attitude minable de la Ligue de Football Professionnel. « Le fait que LFP Media se retrouve régulièrement devant les tribunaux face à ses diffuseurs actuels et passés – qui constituent pourtant la principale source de revenus des clubs – contrairement à toute autre grande ligue de football, est en soi révélateur et explique la situation financière actuelle, particulièrement préoccupante », fait remarquer Beinsports, qui va cependant continuer de travailler avec Vincent Labrune, puisqu'elle aura les droits de la Ligue 2.