Vendre Mbappé ou être relégué, le PSG serait en danger

Prolongé l'été dernier par le PSG, Kylian Mbappé a finalement décidé de ne pas rejoindre le Real Madrid malgré un accord entre les deux parties. Même si les Madrilènes ont été déçus par le joueur français, ils comptent toujours le faire venir dans la capitale espagnole.

Le Real Madrid et Kylian Mbappé, c'est une histoire qui se terminera seulement lorsque Kylian Mbappé sera un joueur des Merengues. Si le joueur formé à Bondy a eu plusieurs opportunités de rejoindre le club de la maison blanche, il a systématiquement refusé les avances du Real Madrid. Mais à 24 ans, et alors que le PSG ne semble toujours pas être assez armé pour passer un cap en Ligue des Champions, le capitaine de l'équipe de France pourrait enfin se laisser tenter par un départ dans le club de ses rêves. Florentino Perez n'a pas oublié le champion du monde et veut toujours le recruter, dès le prochain mercato estival.

Selon les informations de François Gallardo, le Real Madrid va revenir à la charge cet été. Lors de l'émission Doctor Jota sur Youtube, le journaliste espagnol a affirmé que Kylian Mbappé qui possède un contrat jusqu'en juin 2024 avec le PSG, ne compte pas activer sa clause de prolongation d'une année supplémentaire. Ainsi, si Paris veut obtenir de l'argent grâce au Français, il faudra le vendre dès cet été. Le transfert devrait s'effectuer autour des 200 millions d'euros, une somme légèrement supérieure à celle dépensée par le PSG en 2018 pour s'offrir les services de Mbappé (180 millions d'euros). François Gallardo explique que le transfert sera vraisemblablement officialisé fin mai et que des discussions sont déjà en cours entre l'entourage de Kylian Mbappé et le Real Madrid.

« Je vais vous dire pourquoi le PSG est obligé de vendre Mbappé. Lorsque la pandémie a éclaté, les clubs français ont contracté des prêts avec des sociétés extérieurs. Et le remboursement doit débuter à l’été 2023. Et pour le PSG, il s’agit d’une dette à rembourser de 600 millions d’euros au total. Avec la vente de Mbappé, cela réduirait cette dette de 200 millions d’euros tout de même. Sinon, il pourrait y avoir des sanctions très graves contre le Paris SG, y compris une relégation », a balancé l’intervenant habituel d’El Chiringuito.

Kylian Mbappe aged 14. Interesting to see him centrally quite a bit here. He must of been frightening ⭐️ pic.twitter.com/1pz5EjrBz3