PSG : Pas de panique, Luis Campos va calmer Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Samedi soir, le PSG était heureux après son large succès 5-2 sur Montpellier. Une joie partagée par tous sauf Kylian Mbappé. Ses attitudes ont montré un certain mal-être et un énervement. Kevin Diaz a été surpris mais il a confiance en Luis Campos pour vite régler le problème.

L'heure était à la fête samedi soir entre le PSG et son public du Parc des Princes. Après les moments tendus de la deuxième partie de saison, l'heure était à la réconciliation avec une prestation de qualité attendue depuis longtemps. Rien n'est venu troubler cette belle soirée d'août, enfin presque. Paradoxalement, la brebis galeuse a été celui qui a porté l'équipe parisienne tout au long de la précédente saison. Kylian Mbappé n'a pas montré son meilleur visage face à Montpellier. Sportivement bien sûr avec des ratés dont un penalty mais surtout dans l'attitude avec de l'énervement et une joie absente de son visage.

Mbappé un peu frustré, Diaz étonné mais pas inquiet

Cela a décontenancé pas mal de supporters et d'observateurs présents devant ce match. Après sa prolongation de contrat obtenue par le PSG en mai dernier, il était évident que Kylian Mbappé devenait le leader naturel de l'équipe parisienne. Autant dire qu'il en était bien loin samedi soir, provoquant surtout de l'agacement et de l'inquiétude. Le consultant RMC Kevin Diaz a reconnu avoir été étonné par ce comportement anormal de Mbappé. Mais, pas de panique, ce n'est qu'un peu de frustration et Luis Campos veille au grain.

PSG players have a lot of love for Kylian Mbappe 🥰 pic.twitter.com/6OGez6oOU4 — GOAL (@goal) August 13, 2022

« Ça ressemble à quelqu’un qui a été frustré. Frustré de ne pas avoir pu débuter la saison, frustré d’avoir raté ce penalty, frustré que derrière Neymar veuille le tirer et de ne pas avoir été décisif en début de match. Et, derrière par contre, franchement alors que normalement c’est quelqu’un qui est exemplaire en terme de professionnalisme. Les trois images que l’on a vu : la fois où il s’arrête avant la mi-temps, ses réactions en deuxième mi-temps où il n’a pas l’air très heureux même pas de marquer, j’ai pas compris. Tout va bien au PSG, il y a une bonne humeur, je ne pense pas que cela soit nécessaire. Mais, on peut faire confiance en Luis Campos pour discuter avec lui », a t-il développé dans l'After Foot après le match. Un premier problème dans le PSG du très intransigeant Campos, lequel va œuvrer pour le laisser au stade d'épiphénomène.