PSG : Kylian Mbappé a soudain un doute XXL

Dans : Kylian Mbappé.

Par Eric Bethsy

En pleine réflexion quant à son avenir, Kylian Mbappé étudie plusieurs paramètres avant de prendre sa décision. L’attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain discute avec le Real Madrid. Mais l’effectif vieillissant de la Maison Blanche inquiète le Français.

Comme on pouvait s’y attendre, le Paris Saint-Germain met le paquet pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger. Selon le journaliste espagnol Guillem Balague, le club de la capitale a transmis une offre folle à son attaquant, à savoir un salaire annuel à 40 millions d’euros, en plus d’une prime à la signature de 150 millions d’euros ! La proposition aurait sûrement convaincu beaucoup d’autres joueurs. Mais avec Kylian Mbappé, la partie financière n’est visiblement pas la plus importante.

🗣️ @GuillemBalague, en @partidazocope



💰 "El @PSG_inside le ha ofrecido como prima 150 millones de euros a @KMbappe por quedarse 2 años más"



🤑 "Además, le pagarían 40 millones anuales y comisiones"



⁉️ "Estos son los nuevos parámetros que le hacen dudar"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/0oo0zfokku — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 7, 2022

La preuve, Marca croit savoir que le Real Madrid reste confiant. Les dirigeants madrilènes pensent que Kylian Mbappé finira par débarquer cet été. Mais pour le moment, certains admettent que le deal n’est pas encore bouclé, et qu’il reste quelques points à régler comme l’aspect économique. D’ailleurs, le quotidien madrilène précise que l’écart serait encore important. En tout cas, le clan de l’attaquant dément catégoriquement une décision favorable au Paris Saint-Germain. Rien ne serait acté et la Maison Blanche aurait encore « toutes ses chances » selon l’entourage du joueur.

Mbappé valide la piste Haaland

On apprend par exemple que la famille Mbappé et le Real Madrid se sont réunis à plusieurs reprises depuis le huitième de finale retour de la Ligue des Champions entre les deux clubs. Aucun désaccord n’est à signaler sur le plan sportif. L’international tricolore est même favorable à la possible signature d’Erling Haaland. En revanche, Kylian Mbappé aurait des doutes concernant le rajeunissement nécessaire de l’effectif madrilène dans les prochaines années. Preuve que l’ancien Monégasque pense à long terme. Alors que le Paris Saint-Germain, à l’heure actuelle, lui proposerait un contrat de deux ans, avec la possibilité de partir après le Mondial 2022, et de fixer le prix de son transfert.