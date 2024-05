Mbappé sans le PSG, la France va tout gagner

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

En grande difficulté lors de la fin de la saison avec le PSG, Kylian Mbappé retrouve Clairefontaine ce mercredi pour préparer l’Euro. Dans un contexte plus favorable, l’ancien Monégasque espère briller avec la France.

La fin de la saison a été pénible pour Kylian Mbappé, en grande difficulté lors de ses dernières sorties avec le Paris Saint-Germain que ce soit en Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund ou face à l’Olympique Lyonnais en finale de la Coupe de France. La gestion émotionnelle de son départ n’a pas été simple, après sept ans passés dans la capitale française. Sur le plan purement tactique, Luis Enrique ne l’a pas non plus mis systématiquement dans les meilleures conditions en le faisant moins jouer. Et lorsqu’il était sur le terrain, Kylian Mbappé a parfois débuté dans l’axe, un poste où il ne se sent pas à l’aise.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Ce mercredi, le capitaine des Bleus débute la préparation de l’Euro avec l’Equipe de France et dans un nouveau contexte, il faut espérer que l’originaire de Bondy puisse retrouver son meilleur niveau. C’est indispensable pour ambitionner de voir l’Equipe de France briller à l’Euro, et les raisons d'entrevoir un retour en grâce de Kylian Mbappé existent selon L’Equipe. Le quotidien national évoque notamment le placement du futur attaquant du Real Madrid sous Didier Deschamps, qui lui convient beaucoup plus.

Un contexte plus favorable en Equipe de France ?

« L'animation offensive telle qu'elle a été pensée récemment avec Thuram en pointe et Ousmane Dembélé à droite répond aussi à une logique de connaissances et de repères. Ces trois-là, très liés hors terrain, disposent d'un langage foot commun » indique notamment le quotidien national, pour qui le contexte sera beaucoup plus favorable à l’épanouissement de Kylian Mbappé avec l’Equipe de France, en comparaison avec sa fin de saison sous les couleurs du PSG. Comme le souligne le quotidien national, Kylian Mbappé ne sera toutefois pas à 100 % de ses moyens physiques et mentaux tant que son départ de Paris ne sera pas totalement réglé, notamment sur le plan financier. Dès lors que sa signature au Real Madrid sera officielle, l’ancien Monégasque pourrait alors retrouver la pleine possession de ses moyens. Didier Deschamps n’attends que ça, lui qui compte plus que jamais sur son capitaine pour faire briller la France à l’Euro.