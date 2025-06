Mbappé prêt à faire souffrir Dembélé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

L'équipe de France n'a pas gagné la Ligue des Nations, mais Kylian Mbappé est tout de même reparti d'Allemagne avec deux buts et deux passes décisives. Et clairement, l'attaquant français du Real Madrid n'a pas abdiqué dans la course au Ballon d'Or.

Vendredi, en conférence de presse à la veille d'Allemagne-France, Kylian Mbappé avait avoué qu'entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé, il n'aurait aucun problème à choisir pour désigner le Ballon d'Or. Cependant, s'il a fermement soutenu l'attaquant du Paris Saint-Germain, le capitaine de l'équipe de France n'a pas réellement renoncé à l'idée de gagner ce trophée, même si le Real Madrid n'a gagné ni le championnat d'Espagne, ni la Ligue des champions. Meilleur buteur de Liga, et décisif plus d'une fois avec son club et avec les Bleus, Kylian Mbappé pense pouvoir toujours être en course pour le Ballon d'Or. « Cela se joue souvent au dernier moment », avait rappelé également le joueur tricolore, qui espère pouvoir gagner le Mondial des Clubs avec le Real Madrid. Après la victoire face à l'Allemagne, Mbappé a fait une petite confidence qui en dit long sur sa motivation.

Mbappé n'a pas renoncé au Ballon d'Or

Une belle manière de fêter sa 90ème sélection !



50ème but en Bleu ✅

Passeur décisif ✅

Homme du match ✅ #FiersdetreBleus pic.twitter.com/pDw1E7IRNZ — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 8, 2025

Ousmane Dembélé a beau un vrai candidat sérieux au Ballon d'Or grâce à sa saison exceptionnelle avec le PSG, Kylian Mbappé pense pouvoir priver ce dernier d'un trophée de plus. Et il l'a dit très clairement. « Je ne suis pas celui qui donne le Ballon d’or. J’ai une opinion, mais elle compte peu, car je n’aurais pas forcément eu la même sur certains des derniers Ballon d’or qui ont été décernés. Au final, ce sont les 100 journalistes qui votent et qui décideront. Si je le gagne, tant mieux, si je ne le gagne pas, tant pis », a confié Kylian Mbappé dans des propos relayés par Stéphane Bianchi, journaliste du Parisien qui était dimanche dans les couloirs du stade de Stuttgart après la victoire de l'équipe de France.

Autrement dit, la star française du Real Madrid donne rendez-vous à Ousmane Dembélé lors du Mondial des clubs, sauf que l'attaquant du Paris Saint-Germain est revenu blessé de la Ligue des Nations et ratera au moins la première phase de la compétition. Sachant que Lamine Yamal ne sera pas présent puisque le Barça n'est pas qualifié, Kylian Mbappé pourrait frapper les esprits de ceux qui élisent le Ballon d'Or faute de concurrence. Une victoire à la Pyrrhus, mais une victoire quand même.