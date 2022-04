Mbappé pousse Haaland dans les bras de Madrid

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Ces derniers jours, le Real Madrid a été refroidi par Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG envisage toujours de rester dans la capitale et d'y prolonger son contrat. Pour la saison prochaine, les Madrilènes commencent déjà à se tourner vers Erling Haaland.

Le mariage était écrit, prédestiné et sa réalisation n'était plus qu'une question de temps. La venue de Kylian Mbappé au Real Madrid était déjà annoncée en grandes pompes dans la presse européenne mais cette perspective a maintenant du plomb dans l'aile. Le dossier traîne en longueur, aucune officialisation n'a filtré et Kylian Mbappé a même révélé que son choix n'était pas du tout fait, dimanche dernier après PSG-Lorient. A Madrid, les craintes d'un échec sur ce dossier se font plus fortes que jamais. Mais, on ne tergiverse pas là dessus et le Real continue de travailler pour le prochain mercato estival. On veut améliorer l'attaque merengue peut importe le ou les noms qui garniront l'effectif dans un futur proche.

Mbappé reste à Paris ? Madrid mise tout sur Haaland

Devant la possibilité toujours plus solide que Mbappé prolonge au PSG, le Real Madrid a décidé de concentrer son attention sur Erling Haaland. Le Norvégien est désiré de longue date à Madrid mais on envisageait alors de l'associer à Mbappé. Cette fois-ci, le Real Madrid en a fait sa cible prioritaire à la place de Kylian Mbappé selon le Daily Mirror.

En effet, le journal anglais parle même d'une « offensive de charme » du Real auprès de l'attaquant de Dortmund. Les Merengues s'activent désormais à convaincre le Norvégien de venir chez eux, lui qui est proche de Manchester City depuis plusieurs semaines. Chez les Citizens, il aurait le meilleur salaire avec 460 000 euros par semaine, exactement comme De Bruyne, et il serait dans un environnement qu'il connaît puisque son père y a joué par le passé. Mais, Erling Haaland apprécierait de jouer en Liga et pourrait se laisser tenter à devenir le nouveau patron d'attaque du Real. Le club madrilène va devoir réfléchir à ses arguments pour le séduire alors que City est bien avancé sur le dossier. Sinon, le Real verra un nouveau crack lui filer sous le nez après Kylian Mbappé.

Le Real craint le zéro pointé

Et si Florentino Pérez avait su mettre de l'eau dans son vin l'été dernier en promettant un festival pour l'été 2022, un double échec passerait très mal. Car même les titres ne suffisent pas à Madrid, et les socios veulent du clinquant, ce que des joueurs comme Eden Hazard ou Gareth Bale ne parviennent clairement pas à donner, surtout qu'ils quitteront probablement Santiago Bernabeu dans quelques semaines. Le Real Madrid n'entend donc pas rester en position d'attente trop longtemps, et les incertitudes de Kylian Mbappé oblige le club espagnol à regarder ailleurs. Seul point positif pour Madrid, le FC Barcelone est complètement largué dans les deux dossiers.