Mbappé, le PSG supplie le Real, Florentino Pérez hallucine

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Le feuilleton Kylian Mbappé continue de s’éterniser, dans l’attente d’une potentielle offre du Real Madrid qui débloquerait la situation et qui permettrait au PSG de récupérer une indemnité de transfert.

Kylian Mbappé ne prolongera pas au-delà de juin 2024 avec le Paris Saint-Germain, un choix qui a mis Nasser Al-Khelaïfi dans tous ses états au point d’écarter l’international français du groupe professionnel. A l’instar de Draxler ou encore Paredes, le capitaine de l’Equipe de France s’entraîne dans le loft du PSG, en attendant que sa situation se décante. Deux scénarios permettraient cela.

Les yeux sont rivés vers le Real Madrid

Une prolongation de Kylian Mbappé -qui semble totalement impossible à ce jour- ou un départ cet été, ce qui permettrait à Paris de récupérer une indemnité de transfert. En toute logique, tous les yeux sont rivés sur le Real Madrid, qui n’a toujours pas remplacé Karim Benzema et qui rêve de s’offrir Kylian Mbappé depuis de longues années. Mais du côté de Florentino Pérez, on ne veut pas se précipiter afin de payer le moins cher possible, d’autant que le président du Real Madrid a aussi la possibilité d’attendre juin 2024 pour récupérer Kylian Mbappé pour zéro euro.

A en croire le site El Debate, il est probable que le Real Madrid agisse d’ici la fin du mercato estival pour recruter le buteur parisien. Mais en interne, les dirigeants du club espagnol sont hallucinés de voir que le PSG met une telle pression au Real Madrid, forçant presque le club espagnol à agir pour récupérer Kylian Mbappé… et rattraper la mauvaise gestion de Nasser Al-Khelaïfi. Florentino Pérez n’est pas du genre à se faire dicter le tempo et n’a absolument pas l’intention de céder à la pression du club parisien dans le dossier du n°7 tricolore.

Mbappé, une offre du Real mi-août ?

Même s’il ne se précipite pas afin de ne pas payer plein pot, Florentino Pérez ne devrait toutefois pas attendre les derniers jours du mercato estival pour passer à l’action selon le média espagnol, qui explique que le boss du Real Madrid dévoilera sans doute son jeu mi-août pour se laisser ensuite le temps de négocier et de conclure la venue de Kylian Mbappé. Ces derniers jours, une somme globale de 150 millions d’euros était évoquée dans les rangs du Real Madrid pour conclure cette opération, montant de transfert versé au PSG et prime à la signature versée à Kylian Mbappé comprise. Autant dire que si Paris espérait une offre avoisinant les 200 millions d’euros de la part du vice-champion d’Espagne en titre pour le meilleur buteur de la Coupe du monde 2022… c’est raté.