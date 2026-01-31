ICONSPORT_272518_0034
Sébastien Pocognoli

Le PSG en barrages, Monaco adore son tirage

Monaco31 janv. , 21:20
parEric Bethsy
1
Qualifiée pour les barrages de la Ligue des Champions, l’AS Monaco affrontera le Paris Saint-Germain. Un tirage jugé favorable dans les rangs monégasques.
Pour l’AS Monaco, c’était le Paris Saint-Germain ou Newcastle. Le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions a finalement placé les Monégasques sur la route du champion d’Europe, une double confrontation forcément difficile à négocier. Ce n’est pourtant pas l’impression laissée par le club de la Principauté via son directeur général Thiago Scuro.
« On a affronté le PSG à de nombreuses reprises ces dernières années et on a fait de bons matchs contre eux, a rappelé le dirigeant. Lors du dernier match à Monaco, on a eu des opportunités pour gagner il n'y a pas si longtemps. On espère continuer à progresser pour être en mesure de les affronter d'égal à égal. » En effet, l’ASM s’était imposée contre les Parisiens (1-0) en Ligue 1 le 29 novembre dernier. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’entraîneur Sébastien Pocognoli aborde aussi ce barrage avec confiance.

Pocognoli est confiant

« Je suis très heureux de rencontrer le PSG, car nous avions déjà fait un très bon match contre eux à domicile en championnat, a réagi l’entraîneur monégasque. Il faudra donc encore élever notre niveau de jeu. (…) On sait qu’on fait de bonnes prestations contre de grosses équipes, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe, donc je n’ai pas d’inquiétude sur le fait qu’on sera présents pour ces deux matchs et qu’on aura le plus d’ambition possible. » Optimiste, le Belge n’aura aucun mal à convaincre son vestiaire où Mamadou Coulibaly n’est pas non plus mécontent de croiser le Paris Saint-Germain.
« Je ne suis pas déçu parce que ça reste quand même un match de Ligue des Champions. Après, le fait d’affronter une équipe française, je pense que ce n’est pas ce qu’on attendait le plus mais on va se préparer pour affronter le Paris Saint-Germain et faire le maximum. Sur le papier, ça risque d’être eux les favoris. Après, au sein du club, on sait qu’on a tout pour gagner », a prévenu le milieu de l’AS Monaco alors que son équipe traverse une période compliquée.
1
