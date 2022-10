Mbappé après Cristiano Ronaldo, Manchester United attaque

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Après sa prolongation au PSG en mai dernier, l'idylle dans la capitale semblait définitive pour Kylian Mbappé. Toutefois, l'intersaison a été marquée par la résistance de Neymar, qui est resté et qui performe au PSG. De quoi redonner des envies d'ailleurs à Mbappé.

Kylian Mbappé aurait-il déjà changé d'avis à propos du PSG ? Le jeune attaquant français avait privilégié le club parisien au printemps dernier, au détriment du Real Madrid malgré le forcing de longue date des Merengues. Clamant son amour pour les Parisiens, le gamin de Bondy se réjouissait surtout d'être au cœur de l'ambitieux projet du club. Quelques mois plus tard, c'est la soupe à la grimace pour Mbappé. Si le PSG est plus sérieux, Mbappé n'a pas le statut qu'il convoitait. La faute à Neymar, lequel devait être vendu cet été mais qui s'est accroché et le rend bien au PSG en alignant les matchs de très haut niveau depuis le début de saison.

Manchester United, l'échappatoire idéale pour Mbappé

Meilleur buteur de Ligue 1 et deuxième meilleur passeur, le Brésilien s'éclate depuis la reprise. Il est clairement indispensable à l'heure actuelle et vient d'être élu meilleur joueur de Ligue 1 pour le mois d'août. Ce n'est pas forcément du goût de Mbappé, qui lorgnait sur le poste d'ailier de son coéquipier. Les signes de frustration se sont accumulés pour le Français avec le penaltygate, les actions individualistes en Ligue des champions ainsi que les petites piques devant la presse. Pas de quoi déstabiliser Neymar ou la direction parisienne. Par contre, il n'en est pas de même pour Kylian Mbappé, lequel pourrait se résoudre à quitter Paris l'été prochain, d'autant plus que son contrat jusqu'en 2024 avec une option jusqu'en 2025 lui ouvre éventuellement cette possibilité.

🚨 Lionel Messi 🇦🇷 et Kylian Mbappé 🇫🇷 de retour à l’entraînement collectif ce vendredi. ☑️ pic.twitter.com/PJLpyfi5VY — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) September 30, 2022

C'est ce que rapporte le journal catalan El Nacional. Selon le média, le PSG voulait à tout prix conserver Mbappé pour cette saison marquée par le Mondial au Qatar. Toutefois, dès l'été prochain, rien n'empêche un transfert du Français. Un départ au Real Madrid est exclu au vu de la rancœur des Merengues à l'égard de Kylian Mbappé. Mais, il n'en serait pas de même concernant Manchester United. Les Red Devils ont besoin d'une star pour revenir sur le devant de la scène et concurrencer le Manchester City de Haaland. Mbappé est la cible toute désignée pour ce faire. Autre option évoquée par les journalistes espagnols, le FC Barcelone. Le Barça et son pouvoir d'attraction ne laissent pas insensible Mbappé, qui a pu être appâté par les éloges de Lionel Messi et Thierry Henry à propos du club catalan. De quoi faire reprendre le feuilleton Mbappé au PSG, surtout si le Français reste dans une impression d'inconfort sur le terrain.