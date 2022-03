Le PSG a raté son rêve avec ce Kylian Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Mardi soir, Kylian Mbappé a encore affiché un visage rayonnant face à l'Afrique du Sud. Il a été au niveau de ces dernières semaines, c'est-à-dire stratosphérique. Quel dommage pour le PSG que le printemps européen n'ait pas été plus long.

Certes, ce n'était qu'une pâle version de l'Afrique du Sud mais mardi soir Kylian Mbappé a encore impressionné toute la France du foot. Intenable, il a donné des cauchemars à la défense des Bafana-Bafana avec deux buts, un penalty provoqué et tant d'activité. En ce moment, beaucoup s'accordent à dire qu'il est le meilleur joueur au monde. Et dire que, dans une semaine, les quarts de finale de la ligue des champions se joueront sans lui puisqu'il a été sorti avec le PSG sur la pelouse du Real Madrid début mars. Véritable facteur X, il aurait pu porter très haut le club parisien dans la plus grande des compétitions européennes.

Avec ce Mbappé, la C1 était dans les cordes du PSG

Plus les jours passent et plus les supporters parisiens regrettent cette élimination à Bernabeu. Surtout, ils peuvent ressasser le destin qu'ils auraient eu en cas de qualification au vu du niveau de leur jeune prodige de Bondy. Kylian Mbappé avait le niveau pour jouer une finale de C1, y compris dans un PSG poussif comme celui de cette saison. C'est ce que pense le journaliste Stéphane Bitton, grand suiveur du club pour France Bleu Paris.

Vous vous rappelez de l'époque où il y avait des couillons pour nous expliquer que Mbappé, c'était juste « un tout droit qui court vite » ? Ils sont devenus quoi, ces gens-là ? — SO FOOT (@sofoot) March 29, 2022

« Deux Parisiens étaient présents pour ce match : Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé. Il y avait également d’autres joueurs passés par le PSG avec Mike Maignan ou Adrien Rabiot. L’Équipe de France a été solide et sérieuse et on a eu le droit à un nouveau doublé de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui garde la même efficacité quelque soit le maillot qu’il porte. Il y a de vrais regrets que l’aventure européenne se soit arrêtée si tôt, parce qu’avec la forme affichée par Kylian Mbappé, le PSG aurait pu viser beaucoup plus haut. Le problème c’est qu’il était un peu trop seul au PSG », a t-il affirmé. Un constat amer sur le niveau du PSG cette saison. Mais aussi l'expression des regrets qui entourent le cas de Kylian Mbappé, lequel semble déjà parti pour Madrid l'été prochain.