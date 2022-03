L'AS Monaco a bien son plan anti-Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Ce dimanche, l'AS Monaco reçoit le PSG pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Un match difficile face notamment à un Kylian Mbappé très en forme en ce moment. Mais, le club princier s'est préparé pour affronter son ancien chouchou.

Monaco représente beaucoup dans la carrière de Kylian Mbappé. Le club de la Principauté a formé puis lancé le jeune prodige en Ligue 1. Champion de France avec l'ASM en 2017 ainsi que demi-finaliste de la ligue des champions la même année, il a gardé de bons souvenirs de son passage sur le Rocher. Et, depuis son arrivée au PSG, Monaco garde à ses yeux une connotation positive mais qui n'est pas réciproque pour l'AS Monaco. Mbappé a marqué dix fois face aux Monégasques, équipe la plus martyrisée par le jeune prodige français en Ligue 1.

Badiashile et l'ASM préparés pour contenir Mbappé

Des statistiques effrayantes pour tout supporter monégasque, surtout avant la confrontation entre les deux équipes ce dimanche au stade Louis II. Un match très important pour l'AS Monaco dans la course à l'Europe dans laquelle elle est mal placée avec une médiocre neuvième place au classement. Pour réussir à faire tomber le PSG, il est primordial de bien contenir Kylian Mbappé indispensable aux Parisiens cette saison avec ses 26 buts en 36 matches toutes compétitions confondues.

Le défenseur de l'ASM Benoît Badiashile en est conscient. Ses partenaires et lui connaissent la valeur du co-meilleur buteur du championnat et la tâche qui les attend face à lui. « Mbappé ? Il est possible de défendre sur chaque joueur, même s’il y a évidemment des degrés de difficulté. Kylian est actuellement le meilleur joueur du monde. On connaît ses caractéristiques, ses qualités, qui font de lui un joueur exceptionnel. On va voir avec le coach ce qu’il convient de faire pour les empêcher au maximum de développer leur jeu », a t-il indiqué en conférence de presse d'avant-match. La cinquième défense de France a les armes pour y arriver, n'oubliant pas aussi qu'elle possède une belle attaque et l'autre co-meilleur buteur de Ligue 1, Wissam Ben Yedder.