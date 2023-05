Kylian Mbappé, le Real Madrid n'y croit plus !

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé n’a quasiment aucune chance de quitter le club parisien dès cet été. Le Real Madrid en est conscient.

Homme fort du Paris Saint-Germain cette saison encore, Kylian Mbappé va de nouveau attirer les convoitises lors du prochain mercato. Comme chaque été, le Real Madrid va tâter le terrain pour voir s’il est possible d’attirer l’international français dans ses filets. L’objectif de Florentino Pérez est toujours de recruter le natif de Paris pour prendre la succession de Karim Benzema et ainsi former un trio de feu aux côtés de Rodrygo et de Vinicius Junior.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Mais à court terme, les supporters du Real Madrid doivent oublier Kylian Mbappé. En effet, Carlos Sarpio s’est exprimé sur Twitch au sujet de l’avenir du capitaine de l’Equipe de France. Et pour le journaliste de Marca, il est clair que Kylian Mbappé ne rejoindra pas le Real Madrid lors du prochain mercato estival. En revanche, l’état-major du club merengue a bien l’intention de faire de l’ancien Monégasque une priorité absolue en 2024… lorsque ce dernier sera libre de tout contrat et donc qu'il pourra être recruté gratuitement.

Le Real fait une croix sur Mbappé en 2023

« Mbappé sera la cible N°1 du Real Madrid en 2024. Au club, personne ne pense que le PSG est susceptible de le vendre cet été » explique le journaliste, pour qui le plan du Real Madrid est très simple : recruter Jude Bellingham cet été afin de foncer sur Kylian Mbappé dans un an et ainsi poursuivre dans l’idée de renouveler l’effectif. Ces dernières années, le Real Madrid a déjà bien commencé ce nouveau cycle en installant comme titulaire des joueurs comme Militao, Alaba, Camavinga, Tchouaméni ou encore Valverde, Rodrygo et Vinicius. Les prochaines étapes sont donc de recruter des joueurs tels que Bellingham et Mbappé pour prendre la succession de Benzema ou encore de Modric. Reste maintenant à voir si le PSG arrivera à prolonger le contrat de Kylian Mbappé une nouvelle fois ou si en 2024, il sera temps pour le n°10 de l’Equipe de France de découvrir un autre championnat.

Mais pour le moment, le Paris SG est tranquille comme rarement dans ce dossier. Malgré la déception de la saison ratée et de l'élimination sans gloire et sans contestation possible face au Bayern Munich, Kylian Mbappé ne compte pas changer d'air. Il fait visiblement une dernière fois confiance à Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi pour trouver un entraineur et des joueurs capables d'inverser la tendance avec Paris en Ligue des Champions. Son avenir en dépendra grandement, tant il sera impossible pour le champion de France d'espérer conserver son joyau si le PSG ne change pas très rapidement de dimension. En attendant, le Real Madrid ne compte pas se brûler et va donc devoir attendre sa chance. Une nouvelle fois.