EdF : Pogba brillant à l'Euro, merci Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Au contraire de Kylian Mbappé, Paul Pogba a réalisé un excellent Euro 2021 avec l’Equipe de France.

Auteur d’un but somptueux contre la Suisse, le milieu de terrain de Manchester United a été l’un des meilleurs joueurs de l’Equipe de France durant la compétition. Cette réussite est bien évidemment à mettre au crédit de Paul Pogba, mais pas seulement selon Wayne Rooney. Au micro du Sunday Times, l’ancien icône de Manchester United a associé Kylian Mbappé à l’Euro particulièrement réussi de Paul Pogba. Selon l’ex-international anglais, les appels incessants de Kylian Mbappé dans la profondeur ont énormément fait reculer les défenses adverses, ce qui a automatiquement profité à un joueur tel que Paul Pogba au milieu de terrain. On notera toutefois que Kanté, Rabiot ou encore Kanté, qui auraient pu également profiter des appels et du travail de Kylian Mbappé, n’ont pas brillé autant que Pogba…

« Mbappé a eu un mauvais Euro dans l’ensemble, mais il a contribué au succès de Paul Pogba. Les équipes ont reculé devant la France parce qu’elles s’inquiétaient de la vitesse de Mbappé » affirme Wayne Roney avec son œil d’expérience dans les colonnes de la presse anglaise, avant de poursuivre. « Cela a aidé Paul à gagner un peu d’espace pour jouer, et la capacité de Mbappé à courir a permis à Paul de jouer un type de passe pour lequel il est si bon, les ballons qui traversent le milieu du terrain ». Des compliments de la part de Wayne Rooney qui iront droit au cœur de Kylian Mbappé, très attentif à ce que les grands joueurs et les légendes du football disent à son égard. En ce qui concerne Paul Pogba, il pourrait également profiter des appels de Kylian Mbappé… au PSG. Et pour cause, comme indiqué par ailleurs, des négociations sont actuellement menées entre Mino Raiola et Leonardo pour une éventuelle signature de La Pioche au Paris SG.