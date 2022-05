Kylian Mbappé reste au PSG, il perd déjà gros

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

La volonté de Kylian Mbappé de prolonger au PSG a ravi les supporters parisiens et les amoureux de la Ligue 1. Toutefois, cette décision ne fait pas l'unanimité, en Espagne et ailleurs, ce qui se ressent sur les réseaux sociaux du joueur.

Après un long feuilleton de près d'un an, l'épisode final de la saga Kylian Mbappé doit encore être digéré. C'est surtout le cas des partisans d'un départ du Français au Real Madrid, lesquels ont été surpris, déçus voire furieux de son choix de prolonger au PSG. Il faut le dire le cas Kylian Mbappé divise énormément en France et dans l'Europe du football. Cela est le plus visible en Espagne où les attentes autour du joueur français étaient déjà énormes. Beaucoup se préparaient déjà à le voir porter la tunique blanche, à fouler la pelouse de Bernabeu et à porter les Merengues vers les sommets.

Kylian Mbappé perd 700 000 abonnés sur Instagram

Autant dire que Kylian Mbappé est maintenant vu comme un traître par les supporters madrilènes, venant d'Espagne ou du monde entier. Les effets de ce désamour ne se sont pas faits attendre sur les réseaux sociaux. L'attaquant du PSG est l'un des joueurs les plus suivis sur le net et notamment sur le populaire réseau Instagram. Depuis sa décision de samedi, le gamin de Bondy a perdu 700 000 abonnés sur le célèbre réseau.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Une réaction sans doute de supporters madrilènes, déçus de son choix, qui ont réagi en se désabonnant de son compte. Mais, au vu de cela et des commentaires injurieux subis par Mbappé en-dessous de ses posts, son choix de rester à Paris n'a pas tardé à montrer ses conséquences négatives. Le joueur pourra se consoler en se disant qu'avec les 71 millions de personnes qui le suivent dans le monde, ces 700 000 manquants ne sont qu'une goutte d'eau et ne représentent donc même pas 1 % de ses suiveurs.