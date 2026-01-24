Strasbourg vend Lemaréchal en Belgique (officiel)

Dans un communiqué publié ce samedi après-midi, Strasbourg annonce le transfert de son milieu de terrain Félix Lemaréchal à Bruges.

« Le Racing et le Club Bruges ont trouvé un accord pour le transfert du milieu de terrain. Arrivé au Racing à l’été 2024 en provenance de Monaco, Félix Lemaréchal a disputé 46 rencontres sous les couleurs alsaciennes, inscrivant cinq buts et délivrant sept passes décisives. Devenu international espoir l’été dernier, Félix Lemaréchal quitte le Racing pour le Club Bruges. Le Racing lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière » écrit le club de Strasbourg sur son site officiel. Le transfert est estimé à environ 6 millions d’euros.