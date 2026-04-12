Strasbourg : Un enfant entre la vie et la mort après une agression pour un maillot de foot

Un adolescent de 17 ans a été agressé jeudi à Strasbourg. Trois personnes ont été mis en examen pour tentative d’assassinat.

« méconnaissable » et son pronostic vital était engagé à l’arrivée des secours. La procureure de la République Clarisse Taron annonce ce dimanche que trois personnes ont été mises en examen ce week-end pour « tentative d’assassinat » dans ce dossier. Jeudi soir, une scène d’horreur s’est produite dans les rues de Strasbourg . Un adolescent de seulement 17 ans a été agressé dans les rues de ville alsacienne, rapporte Le Parisien. Le visage de l’enfant étaitet son pronostic vital était engagé à l’arrivée des secours. La procureure de la République Clarisse Taron annonce ce dimanche que trois personnes ont été mises en examen ce week-end pourdans ce dossier.

Les trois personnes mises en cause sont par ailleurs poursuivies par la justice pour des faits de vol avec arme, port d’arme de catégorie D et diffusion d’images de violences volontaires. Ils ont d’ores et déjà été placés en détention provisoire. Le quotidien régional rapporte par ailleurs que la victime présente « de graves lésions à la tête ». Son pronostic vital est toujours engagé ce dimanche selon les informations communiquées par la procureure.

Une agression effroyable... pour un maillot ?

Comme si ce dossier n’était pas déjà suffisamment effroyable et terrifiant, on apprend qu’un simple maillot de foot serait à l’origine de cette terrible agression. Le parquet de Strasbourg a en tout cas été saisi et une enquête est en cours pour faire toute la lumière sur une affaire horrible qui démontre à quel point la bêtise peut être immense lorsque des faits aussi graves se produisent simplement car une personne porte tel ou tel maillot de football. Les faits se sont produits jeudi, jour de match entre le Racing Club de Strasbourg et Mayence en quart de finale aller de Ligue Europa Conférence.