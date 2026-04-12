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Strasbourg : Un enfant entre la vie et la mort après une agression pour un maillot de foot

RCSA12 avr. , 13:00
parCorentin Facy
0
Un adolescent de 17 ans a été agressé jeudi à Strasbourg. Trois personnes ont été mis en examen pour tentative d’assassinat.
Jeudi soir, une scène d’horreur s’est produite dans les rues de Strasbourg. Un adolescent de seulement 17 ans a été agressé dans les rues de ville alsacienne, rapporte Le Parisien. Le visage de l’enfant était « méconnaissable » et son pronostic vital était engagé à l’arrivée des secours. La procureure de la République Clarisse Taron annonce ce dimanche que trois personnes ont été mises en examen ce week-end pour « tentative d’assassinat » dans ce dossier.
Les trois personnes mises en cause sont par ailleurs poursuivies par la justice pour des faits de vol avec arme, port d’arme de catégorie D et diffusion d’images de violences volontaires. Ils ont d’ores et déjà été placés en détention provisoire. Le quotidien régional rapporte par ailleurs que la victime présente « de graves lésions à la tête ». Son pronostic vital est toujours engagé ce dimanche selon les informations communiquées par la procureure.

Une agression effroyable... pour un maillot ?

Comme si ce dossier n’était pas déjà suffisamment effroyable et terrifiant, on apprend qu’un simple maillot de foot serait à l’origine de cette terrible agression. Le parquet de Strasbourg a en tout cas été saisi et une enquête est en cours pour faire toute la lumière sur une affaire horrible qui démontre à quel point la bêtise peut être immense lorsque des faits aussi graves se produisent simplement car une personne porte tel ou tel maillot de football. Les faits se sont produits jeudi, jour de match entre le Racing Club de Strasbourg et Mayence en quart de finale aller de Ligue Europa Conférence.

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Lens peut lui dire merci pour cette saison. Ou ira t'il la saison prochaine ? Je serais lui,je resterais la bas

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Vue la composition... Je dirais Bon chance. La pression est sur vous ce week-end 👊⚽

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combien de match chez nous?

Michele Kang plus forte que les Saoudiens pour racheter l'OL

attend il va peut être répondre 😁 faux compte 😂🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Rennes
5029148749418
6
Monaco
49291541050437
7
O. Lyonnais
48281468412912
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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