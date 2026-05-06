Strasbourg a la rage contre Vallecano

Battu lors du match aller (1-0) en Espagne par le Rayo Vallecano, le Racing Club de Strasbourg est impatient en vue du match retour. Mais les Alsaciens seront privés de deux éléments importants pour cette rencontre. Gary O'Neil pourra cependant compter sur Valentin Barco.

Je n'ai pas aimé certaines de leurs attitudes, leur arrogance en fin de match, leur façon de nous regarder. Ils ont oublié qu'il y avait un match retour, » avait notamment averti Ben Chilwell en zone mixte après le match à Madrid. Ce jeudi, le Racing Club de Strasbourg joue gros lors de la demi-finale retour de Conference League . Le club alsacien a été battu lors du match aller 1-0 par le Rayo Vallecano. Largués en championnat dans la course à la Ligue des champions, les hommes de Gary O'Neil ont fait all-in sur la C4 pour espérer une qualification en Europa League l’an prochain. Mais pour espérer une première finale européenne pour les Alsaciens, il faudra renverser la tendance ce jeudi à la Meinau. Comme face à Mayence au tour précédent, les Strasbourgeois sont remontés comme des pendules. Les multiples provocations des Espagnols après la rencontre ne seront pas oubliées «avait notamment averti Ben Chilwell en zone mixte après le match à Madrid.

Strasbourg n’attend que ça

Le journal l’Équipe fait le point ce mercredi sur l’effectif et la préparation des Strasbourgeois avant cette rencontre. Au niveau de l’effectif, Gary O'Neil sera privé d’Emanuel Emegha et de Guéla Doué. L’international ivoirien s’est blessé lors de son retour de maladie et sera forfait ce jeudi. Cependant, le club alsacien pourra compter sur le retour de Valentin Barco. L'Argentin récemment nommé dans la catégorie meilleur espoir en Ligue 1 disputera cette rencontre. Un retour très important en cette fin de saison pour le RCSA. Ce jeudi, Strasbourg devra donc inverser la tendance pour espérer rallier la Red Bull Arena de Leipzig. Dans l’autre demi-finale, Crystal Palace a pris le meilleur face au Shakhtar Donetsk lors du match aller (3-1).