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Strasbourg a la rage contre Vallecano

RCSA06 mai , 15:30
parNathan Hanini
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Battu lors du match aller (1-0) en Espagne par le Rayo Vallecano, le Racing Club de Strasbourg est impatient en vue du match retour. Mais les Alsaciens seront privés de deux éléments importants pour cette rencontre. Gary O'Neil pourra cependant compter sur Valentin Barco.
Ce jeudi, le Racing Club de Strasbourg joue gros lors de la demi-finale retour de Conference League. Le club alsacien a été battu lors du match aller 1-0 par le Rayo Vallecano. Largués en championnat dans la course à la Ligue des champions, les hommes de Gary O'Neil ont fait all-in sur la C4 pour espérer une qualification en Europa League l’an prochain. Mais pour espérer une première finale européenne pour les Alsaciens, il faudra renverser la tendance ce jeudi à la Meinau. Comme face à Mayence au tour précédent, les Strasbourgeois sont remontés comme des pendules. Les multiples provocations des Espagnols après la rencontre ne seront pas oubliées « Je n'ai pas aimé certaines de leurs attitudes, leur arrogance en fin de match, leur façon de nous regarder. Ils ont oublié qu'il y avait un match retour, » avait notamment averti Ben Chilwell en zone mixte après le match à Madrid.

Strasbourg n’attend que ça

Le journal l’Équipe fait le point ce mercredi sur l’effectif et la préparation des Strasbourgeois avant cette rencontre. Au niveau de l’effectif, Gary O'Neil sera privé d’Emanuel Emegha et de Guéla Doué. L’international ivoirien s’est blessé lors de son retour de maladie et sera forfait ce jeudi. Cependant, le club alsacien pourra compter sur le retour de Valentin Barco. L'Argentin récemment nommé dans la catégorie meilleur espoir en Ligue 1 disputera cette rencontre. Un retour très important en cette fin de saison pour le RCSA. Ce jeudi, Strasbourg devra donc inverser la tendance pour espérer rallier la Red Bull Arena de Leipzig. Dans l’autre demi-finale, Crystal Palace a pris le meilleur face au Shakhtar Donetsk lors du match aller (3-1).

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Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Lens
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3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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