L'Angleterre a flashé sur le coach à la mode en Ligue 1

En grande difficulté à Southampton, Will Still pourrait prendre la porte quelques mois après sa nomination cet été. L’entraîneur belge, moqué par ses propres supporters, voit la presse locale préparer sa succession et proposer le nom de son homologue strasbourgeois Liam Rosenior.

Ça ne sent pas bon pour Will Still. Nommé cet été, le manager de Southampton vit des débuts très compliqués. Son effectif valorisé à 188,50 millions d’euros par Transfermarkt a été bâti pour remonter en Premier League. Mais après deux victoires, six matchs nuls et quatre défaites en 12 journées, les Saints vont plutôt tenter de sauver leur place en deuxième division. Reste à savoir si le Belge sera toujours aux commandes pour atteindre ce nouvel objectif. A écouter les supporters de Southampton, c’est loin d’être évident.

« You’re getting sacked in the morning » (« Tu seras viré demain matin »), chantaient les fans pendant le match perdu à Bristol City (3-1) la semaine dernière. La presse locale s’attend donc à un licenciement et commence à imaginer sa succession. L’initiative vient plus précisément du média Saints Marching qui a conseillé trois potentiels managers à engager. Juste après sa démission au Celtic, Brendan Rodgers apparaît dans cette petite liste, tout comme la légende de Liverpool Steven Gerrard, libre depuis son départ d’Al-Ettifaq en janvier dernier. Enfin, plus surprenant, nos confrères verraient bien Liam Rosenior remplacer l’ancien coach du Racing Club de Lens.