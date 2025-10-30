will still quitte reims la rumeur repart icon der 4052 369623

L'Angleterre a flashé sur le coach à la mode en Ligue 1

En grande difficulté à Southampton, Will Still pourrait prendre la porte quelques mois après sa nomination cet été. L’entraîneur belge, moqué par ses propres supporters, voit la presse locale préparer sa succession et proposer le nom de son homologue strasbourgeois Liam Rosenior.
Ça ne sent pas bon pour Will Still. Nommé cet été, le manager de Southampton vit des débuts très compliqués. Son effectif valorisé à 188,50 millions d’euros par Transfermarkt a été bâti pour remonter en Premier League. Mais après deux victoires, six matchs nuls et quatre défaites en 12 journées, les Saints vont plutôt tenter de sauver leur place en deuxième division. Reste à savoir si le Belge sera toujours aux commandes pour atteindre ce nouvel objectif. A écouter les supporters de Southampton, c’est loin d’être évident.
« You’re getting sacked in the morning » (« Tu seras viré demain matin »), chantaient les fans pendant le match perdu à Bristol City (3-1) la semaine dernière. La presse locale s’attend donc à un licenciement et commence à imaginer sa succession. L’initiative vient plus précisément du média Saints Marching qui a conseillé trois potentiels managers à engager. Juste après sa démission au Celtic, Brendan Rodgers apparaît dans cette petite liste, tout comme la légende de Liverpool Steven Gerrard, libre depuis son départ d’Al-Ettifaq en janvier dernier. Enfin, plus surprenant, nos confrères verraient bien Liam Rosenior remplacer l’ancien coach du Racing Club de Lens.
Il faut dire que l’Anglais se fait remarquer avec ses résultats à Strasbourg. Le coach alsacien parvient à jouer les premiers rôles en Ligue 1 malgré un groupe jeune et encore chamboulé cet été. Son travail ne passe pas inaperçu. Mais qui dit Strasbourg dit aussi Chelsea et leur propriétaire commun BlueCo. On voit mal le consortium américain libérer son entraîneur en pleine saison. De toute façon, rien ne dit que Liam Rosenior accepterait de jouer le maintien en Championship.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

Loading