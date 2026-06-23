Gary O’Neil quitte déjà Strasbourg

Nommé entraîneur du RC Strasbourg le 7 janvier dernier à la place de Liam Rosenior, Gary O'Neil quitte déjà le club alsacien. Le technicien anglais de 43 ans rejoint Ipswich Town, en Premier League.

« Arrivé au club en janvier dernier, Gary O’Neil aura accompagné le Racing dans une deuxième partie de saison marquée par une demi-finale européenne historique et une première demi-finale de Coupe de France depuis 25 ans. Sous contrat avec le Racing jusqu’en 2028, il rejoint Ipswich Town dans le cadre d’un accord conclu entre les deux clubs, incluant une indemnité de transfert. Le Racing tient à remercier Gary O’Neil, Tim Jenkins, Neil Critchley et Ed Ames pour le travail mené avec l’ensemble du staff au cours des derniers mois, et leur souhaite le meilleur pour la suite de leur carrière. Le club communiquera prochainement sur l’arrivée d’un nouvel entraîneur à la tête de l’équipe professionnelle », précise Strasbourg.