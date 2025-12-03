ICONSPORT_267662_0210

Emegha s’explique, Strasbourg ne le comprend pas

RCSA03 déc. , 19:20
parEric Bethsy
A cause de ses déclarations maladroites, Emanuel Emegha a été sanctionné par Strasbourg. L’attaquant néerlandais accepte la punition mais précise que ses mots ont été mal interprétés.
Après réflexion, Strasbourg a fini par sévir. Le club alsacien a sanctionné son capitaine Emanuel Emegha pour ses déclarations maladroites. L’international néerlandais, qui s’était déjà distingué en expliquant que le Racing avait eu du mal contre les gros du championnat en raison de son absence, a ensuite dérapé en avouant qu’il situait Strasbourg en Allemagne à son arrivée en 2023. Ses dirigeants l’ont donc suspendu pour le match face à Toulouse samedi.
« J’accepte et je comprends la décision du club de me suspendre pour ce week-end, a réagi le futur avant-centre de Chelsea sur Instagram. J’ai 22 ans, j’ai fait des erreurs et je sais que j’ai encore beaucoup à apprendre. Et je dois apprendre de ça. Je sais que je dois faire mieux, et je vais faire mieux, sur le terrain et hors du terrain pour représenter le club. C'est important pour moi. Je veux dire clairement que je n'ai voulu blesser personne. »
« Depuis que je suis arrivé ici à 19 ans, j'ai toujours tout donné pour Strasbourg, a rappelé Emanuel Emegha. Je suis fier de jouer pour le Racing et je suis fier de porter le brassard de capitaine. Tout le monde sait que ça n'a pas été facile pour moi ici au début. C'était un gros challenge pour moi de réussir à Strasbourg. Mais j'ai continué à travailler dur tous les jours pour y arriver. (…) J'ai eu une longue conversation avec le président Marc Keller. On a parlé honnêtement. Je le remercie pour ses conseils. Il sait combien j'aime ce club et combien je travaille chaque jour. »
Mes mots peuvent être mal compris
- Emanuel Emegha
« Je veux aussi remercier tous mes coéquipiers et le staff, le coach Liam Rosenior, le directeur sportif David Weir, et toutes les personnes autour de l’équipe. Ils me voient chaque jour, ils savent comme je suis et comment je travaille. Parfois, mes mots peuvent être mal compris, surtout si on ne me connaît pas. Mais une chose est sûre, j'ai un respect maximum pour Strasbourg, pour l'Alsace, pour la Meinau, pour nos supporters, pour mes coéquipiers et pour tout le club. Samedi, je serai derrière l'équipe comme un supporter à 200% », a conclu le Strasbourgeois.
