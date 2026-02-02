Officiel : Mamadou Sarr retourne à Chelsea

Mamadou Sarr est de retour à Chelsea. Le défenseur central quitte Strasbourg, où il était prêté depuis le début de la saison. Liam Rosenior souhaitait vivement voir son ancien joueur en Alsace terminer la saison avec les Blues. Sarr a conclu son aventure au RCSA sur une prestation solide lors du match face au PSG ce dimanche soir en Ligue 1. Il tentera de nouveau de s'imposer en Premier League.