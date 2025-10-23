Panichelli Strasbourg

CL : Panichelli illumine Strasbourg

RCSA23 oct. , 20:41
parAlexis Rose
2e journée de la Conférence League :
Stade de la Meinau.
Strasbourg - Jagiellonia Bialystok : 1-1.
Buts : Panichelli (79e) pour Strasbourg ; Stojinovic (53e) pour Jagiellonia.
Auteur d’un énorme début de saison que ce soit en L1 ou en Conférence League, Strasbourg voulait assurer le coup à domicile face aux Polonais de Jagiellonia. Sauf que malgré de nombreuses opportunités en première période par l’intermédiaire de Lemaréchal (1ère), Nanasi (4e) ou Hogsberg (30e), le Racing rentrait bredouille à la mi-temps (0-0 à la 45e).
Dominant mais pas devant, le RCSA s’exposait donc à une déconvenue et se faisait vite surprendre en début de deuxième. Sur un coup franc pas dégagé dans la surface alsacienne, Stojinovic surgissait devant le but pour conclure de près du gauche (0-1 à la 53e). Cueillis à froid, les hommes de Liam Rosenior réagissaient en fin de match. Entré en jeu quelques minutes plus tôt, le goleador maison Panichelli égalisait d’une magnifique bicyclette sur un centre de Guéla Doué (79e). Par la suite, Godo trouvait le poteau (83e) et le Racing n'arrivait finalement pas à l'emporter malgré une nette domination (1-1).
Avec ce nul, Strasbourg s'installe provisoirement sur le podium du classement de la Conférence League avec quatre points en deux journées, deux longueurs derrière le leader unique, la Fiorentina.

Europa Conference League

23 octobre 2025 à 18:45
Strasbourg
Panichelli79'
1
1
Match terminé
Jagiellonia Białystok
Pozo Pozo52'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
A. Pozo Pozo
Jagiellonia BiałystokJagiellonia Białystok
Carton jaune
90
V. Barco
StrasbourgStrasbourg
Remplacement
90
ENTRE
D. Rallis
Jagiellonia BiałystokJagiellonia Białystok
SORT
J. Imaz Ballesté
Jagiellonia BiałystokJagiellonia Białystok
Carton jaune
88
Y. Sylla
Jagiellonia BiałystokJagiellonia Białystok
0
Loading