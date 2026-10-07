Panichelli

40 ME envolés, Strasbourg et Panichelli ont perdu gros

RCSA
parEric Bethsy
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Auteur de performances remarquées la saison dernière, Joaquin Panichelli avait tapé dans l’œil de plusieurs cadors européens. La Juventus Turin se tenait prête à conclure son transfert. Mais la grave blessure de l’attaquant strasbourgeois avait stoppé les discussions.
Cet hiver, Strasbourg pourra presque considérer Joaquin Panichelli comme une recrue. L’attaquant du Racing ne sera disponible qu’à partir de l’année 2027, lui qui continue de soigner sa blessure au genou. Rappelons que l’international argentin avait subi une rupture du ligament croisé en plein rassemblement avec sa sélection en mars dernier. Ce coup dur l’avait stoppé dans son élan au moment où sa carrière décollait.

Panichelli a raté la Juve

Recruté pour 17 millions d’euros à l’été 2025, l’ancien joueur du Deportivo Alavés s’était distingué par son efficacité et par sa générosité dans les efforts. Ses 20 buts toutes compétitions confondues avaient convaincu le sélectionneur Lionel Scaloni de lui offrir une première convocation à l’approche de la Coupe du monde 2026. Et pendant ce temps-là, plusieurs cadors européens commençaient à se rapprocher. Selon les informations de TransferFeed, Tottenham et l’Atlético Madrid s’intéressaient au Strasbourgeois. Il faut dire que le profil de Joaquin Panichelli colle parfaitement à la philosophie de l’entraîneur madrilène Diego Simeone. Mais d’après la source, c’est surtout la Juventus Turin qui avait avancé ses pions.
Les Bianconeri, dont le coach Luciano Spalletti avait validé sa venue, étaient en contact avec le joueur et son entourage. Les différentes parties semblaient en mesure de s’entendre et se dirigeaient vers un potentiel transfert estimé entre 35 et 40 millions d’euros. C’était l’occasion pour Strasbourg de réaliser une belle plus-value en l’espace d’une saison. Malheureusement pour le Racing et son buteur, le coup dur en sélection a évidemment tout stoppé. Les anciens courtisans de Joaquin Panichelli seront peut-être attentifs à son retour, sans savoir si Joaquin Panichelli retrouvera son meilleur niveau.
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aucun rapport les marseillais on fait ca parce qu'ils son con tout simplement il n'y aurais pas eu de fachos a lyon que ca serait arriver

Lille veut choisir les arbitres, la FFF éclate de rire

et moi non plus je commente pas toute les dingueries que tu sort

Lille veut choisir les arbitres, la FFF éclate de rire

je renifle le cul a personne le mytho a ce compte la tu le fait a plus de personnes que moi CQFD la preuve sur ce meme post a sergio fait ce que je dit pas ce que je fait mdr bpc d'hypocriotes ici lol

Lille veut choisir les arbitres, la FFF éclate de rire

mytho moi aussi j'ai annoncer ta naissance 2 ans avant que tu arrives!!!

L’OL lui a piqué une recrue, l’OM a la rage

Non mais sérieux c’est devenu quoi ce site à chaque article un page pub, c’est trop bye

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