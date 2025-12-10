Supporters blessés à Dunkerque, l'ASSE ripsote

Ah les chouineuses....à chaque match contre un gros club c'est pareil, de vraies fiottes, uniquement parce qu'elles se chient dessus.
Ne raconte pas n'importe quoi. Les 2 dernieres campagnes européènes de l'OM c'est demi de conference et demi d'europa league donc pour ton pas terrible tu repasseras.
Dixit un marseillais qui encore la veille aurait perdu sans le var....va pleurer au bistrot
Et dire que certains le comparaient avec Fofana de Lyon 🤣😂🤣
En fait je me moque de Sergio hein... Mais t'avais compris mon con.... A part si toi aussi comme Sergio t'as l'info que karim revient... AH AH AH
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|34
|15
|11
|1
|3
|26
|13
|13
|33
|15
|10
|3
|2
|32
|12
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|24
|15
|7
|3
|5
|21
|16
|5
|24
|15
|6
|6
|3
|24
|23
|1
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|15
|7
|1
|7
|25
|20
|5
|20
|15
|5
|5
|5
|21
|19
|2
|19
|15
|5
|4
|6
|20
|24
|-4
|19
|15
|5
|4
|6
|13
|17
|-4
|17
|15
|5
|2
|8
|19
|27
|-8
|17
|15
|4
|5
|6
|19
|28
|-9
|16
|15
|4
|4
|7
|21
|26
|-5
|15
|15
|3
|6
|6
|13
|21
|-8
|12
|15
|3
|3
|9
|11
|21
|-10
|11
|15
|2
|5
|8
|13
|24
|-11
|11
|15
|3
|2
|10
|15
|34
|-19
ℹ️ À la suite des événements survenus à l’issue du match à Dunkerque, l'AS Saint-Étienne apporte son soutien aux supporters blessés, et suit de près, depuis samedi soir, l’évolution de leur état. Le club reste engagé auprès des autorités et des groupes de supporters pour établir