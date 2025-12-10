Supporters blessés à Dunkerque, l'ASSE ripsote

Dans un communiqué officiel publié ce mercredi sur X, l’AS Saint-Etienne réagit aux incidents survenus après le match à Dunkerque, durant lequel plusieurs supporters de l’ASSE ont été blessés.

« À la suite des événements survenus à l’issue du match à Dunkerque, l'AS Saint-Étienne apporte son soutien aux supporters blessés, et suit de près, depuis samedi soir, l’évolution de leur état.

Le club reste engagé auprès des autorités et des groupes de supporters pour établir les faits avec objectivité et assurer le déroulement des matchs dans des conditions de sécurité optimales pour tous.

L’AS Saint-Étienne rappelle que le football est avant tout un moment de partage et de convivialité, et condamne tout acte de violence » écrit le club stéphanois dans le communiqué publié ce mercredi.