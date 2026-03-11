Tudor l’a humilié, il veut quitter Tottenham au plus vite

Rapidement remplacé par Igor Tudor mardi, Antonin Kinsky a très mal vécu le fiasco sur le terrain de l’Atlético Madrid (5-2). Ce huitième de finale aller de Ligue des Champions a laissé des traces chez le gardien de Tottenham désormais prêt à faire ses valises.

Malheureusement pour lui, Antonin Kinsky a été le grand acteur de cette soirée de Ligue des Champions mardi. Le gardien numéro 2 de Tottenham a été titularisé à la surprise générale pour le huitième de finale aller face à l’Atlético Madrid. Mais le Tchèque s’est complètement raté avec deux boulettes fatales dès le premier quart d’heure. C’en était déjà trop pour son entraîneur Igor Tudor qui l’a remplacé par l’habituel titulaire Guglielmo Vicario dès la 17e minute.

Beaucoup parlent d’une véritable humiliation pour le portier seulement âgé de 22 ans, et qui disputait son troisième match de la saison, le premier sur la scène européenne. Il est vrai que cette titularisation en pleine crise, dans un match aussi important et face à un tel adversaire était tout sauf un cadeau. L’ancien coach de l’Olympique de Marseille a pris un risque et a vite tenté de rattraper son erreur, sans forcément tenir compte du mental de son joueur logiquement affecté. Antonin Kinsky n’a pas eu besoin de prendre la parole pour que l’on devine son sentiment.

D’ailleurs, The Telegraph vient confirmer ce dont tout le monde se doute. D’après nos confrères, l’ancien portier du Slavia Prague pense à quitter les Spurs en prêt cet été. Le gardien recruté pour 16,5 millions d’euros en janvier 2025 envisage de relancer sa carrière loin de Tottenham. Et tant pis si l’intérimaire Igor Tudor ne reste pas. Antonin Kinsky a besoin d’un nouvel environnement pour surmonter cet épisode, lui qui espérait marquer des points pour concurrencer Guglielmo Vicario. Après sa soirée cauchemardesque, ça ne sera pas possible avant un moment.