L'entraîneur de l'ASSE veut y croire
Philippe Montanier

L'ASSE dopée par PSG-Bayern Munich

ASSE02 mai , 13:00
parClaude Dautel
0
Une semaine après la déroute à Geoffroy-Guichard contre Troyes, l'AS Saint-Etienne n'a pas le droit à l'erreur ce samedi à Rodez. Philippe Montanier connaît l'importance du match et il veut utiliser tous les leviers pour motiver ses joueurs.
C'est avec un effectif largement remanié en raison des blessures que l'entraîneur stéphanois se déplace ce samedi à Rodez, où les Verts doivent impérativement s'imposer pour tenter de finir derrière Troyes, et donc de monter directement en Ligue 1. Philippe Montanier est bien trop expérimenté pour ne pas savoir que ses joueurs ont pris un double coup de massue. En effet, ils ont d'abord été battus à Bastia, lanterne rouge de Ligue 2 au moment du match, puis ils se sont fait humilier dans le Chaudron par Troyes. Alors, au moment de préparer ce déplacement à hauts risques à Rodez, le technicien de l'AS Saint-Etienne veut tenter d'apporter un peu de réconfort à son groupe. Et pourquoi pas en évoquant le sujet qui a agité la planète football cette semaine, à savoir la victoire du PSG contre le Bayern Munich après un match totalement débridé ?

L'ASSE doit se sublimer pour aller en Ligue 1

Bien évidemment, Philippe Montanier sait que son équipe ne peut se sublimer à ce point, mais il pense que l'ASSE et ses joueurs doivent y trouver des sources d'inspiration pour tenter de franchir la dernière marche vers la Ligue 1. « PSG-Bayern, ça peut être une source d’inspiration pour les joueurs, les entraîneurs. Les sommets, ça doit être ça. On ne les atteindra jamais, mais on a tous été émerveillés. Il y a la qualité individuelle, la qualité collective, et la prise de risque énorme », a reconnu l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne avant un match qui a un parfum de finale. Seul problème pour l'ASSE, c'est que désormais les Stéphanois n'ont plus totalement leur avenir entre les mains puisque Le Mans est passé devant au classement et que les Manceaux peuvent éventuellement finir le travail dès ce samedi. S'ils veulent montrer qu'ils sont les plus forts, les Verts ont 90 minutes pour le faire.
Articles Recommandés
La Beaujoire Nantes ICONSPORT_361224_0608
FC Nantes

Nantes-OM : La Beaujoire n'affiche pas complet !

ICONSPORT_281315_0216
Ligue 1

TV : Nantes - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le duo Endrick-Tolisso une saison de plus à l'OL
OL

OL : Endrick fait une grosse promesse à Lyon

ICONSPORT_365292_0675
PSG

« Kvaratskhelia pour remplacer Salah » : Il supplie Liverpool

Fil Info

02 mai , 13:40
Nantes-OM : La Beaujoire n'affiche pas complet !
02 mai , 13:30
TV : Nantes - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
02 mai , 13:20
OL : Endrick fait une grosse promesse à Lyon
02 mai , 12:40
« Kvaratskhelia pour remplacer Salah » : Il supplie Liverpool
02 mai , 12:20
L'OM convoque d'urgence l'agent de Pavard
02 mai , 12:00
OL : L'Italie envoie Jonathan David à Lyon
02 mai , 11:30
Yacine Adli se prosterne devant l'Algérie, ça fait scandale
02 mai , 11:00
PSG : Le départ de Gonçalo Ramos confirmé par le roi du mercato
02 mai , 10:33
OM : Une incroyable absence, et ce n'est pas Abdelli, contre Nantes

Derniers commentaires

L'OL paie 5 ME pour un grand buteur suédois

Oui tres fort d insulté un arbitre face to face faire entrée les remplacants a 10 minutes de la fin ? C EST NORMAL OK ....

L'OL paie 5 ME pour un grand buteur suédois

Tu as tout dit

Nantes-OM : La Beaujoire n'affiche pas complet !

2 équipes de merde pour un bon match de merde !

« Kvaratskhelia pour remplacer Salah » : Il supplie Liverpool

Même 300 M on vend pas

OL : L'Italie envoie Jonathan David à Lyon

🤣🤣🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

Loading