L'ASSE dopée par PSG-Bayern Munich

Une semaine après la déroute à Geoffroy-Guichard contre Troyes, l'AS Saint-Etienne n'a pas le droit à l'erreur ce samedi à Rodez. Philippe Montanier connaît l'importance du match et il veut utiliser tous les leviers pour motiver ses joueurs.

C'est avec un effectif largement remanié en raison des blessures que l'entraîneur stéphanois se déplace ce samedi à Rodez, où les Verts doivent impérativement s'imposer pour tenter de finir derrière Troyes, et donc de monter directement en Ligue 1. Philippe Montanier est bien trop expérimenté pour ne pas savoir que ses joueurs ont pris un double coup de massue. En effet, ils ont d'abord été battus à Bastia, lanterne rouge de Ligue 2 au moment du match, puis ils se sont fait humilier dans le Chaudron par Troyes. Alors, au moment de préparer ce déplacement à hauts risques à Rodez, le technicien de l'AS Saint-Etienne veut tenter d'apporter un peu de réconfort à son groupe. Et pourquoi pas en évoquant le sujet qui a agité la planète football cette semaine, à savoir la victoire du PSG contre le Bayern Munich après un match totalement débridé ?

L'ASSE doit se sublimer pour aller en Ligue 1

Bien évidemment, Philippe Montanier sait que son équipe ne peut se sublimer à ce point, mais il pense que l'ASSE et ses joueurs doivent y trouver des sources d'inspiration pour tenter de franchir la dernière marche vers la Ligue 1. « PSG-Bayern, ça peut être une source d’inspiration pour les joueurs, les entraîneurs. Les sommets, ça doit être ça. On ne les atteindra jamais, mais on a tous été émerveillés. Il y a la qualité individuelle, la qualité collective, et la prise de risque énorme », a reconnu l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne avant un match qui a un parfum de finale. Seul problème pour l'ASSE, c'est que désormais les Stéphanois n'ont plus totalement leur avenir entre les mains puisque Le Mans est passé devant au classement et que les Manceaux peuvent éventuellement finir le travail dès ce samedi. S'ils veulent montrer qu'ils sont les plus forts, les Verts ont 90 minutes pour le faire.