L1 : L'ASSE refuse deux joueurs trop vieux et trop chers

En course pour la montée en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne pourrait bien se renforcer en janvier. Des profils expérimentés ne feraient pas de mal à l’entrejeu stéphanois. Mais la direction préfère miser sur de jeunes talents moins confirmés.

l’AS Saint-Etienne , le mystère Pierre Ekwah n’a toujours pas été éclairci. Le milieu de terrain n’est jamais réapparu depuis le clash cet été. Pour rappel, l’ancien joueur de Sunderland, prêté chez les Verts la saison dernière, ne s’attendait pas à son transfert définitif dans le Forez. Le Stéphanois ne s’imaginait pas évoluer en Ligue 2 cette saison. Remonté, Pierre Ekwah est annoncé en arrêt maladie depuis des semaines et Eirik Horneland ignore s’il pourra un jour le réintégrer.

« Je n’ai pas eu de nouvelles de lui, je n’en ai pas pris non plus, je n’ai rien à dire sur ce sujet, je suis désolé, a confié l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne aux médias. (...) Est-ce que je compte encore sur lui ? Je ne peux pas répondre à cette question, je n’ai vraiment pas d’information sur le sujet, la dernière fois que j’en ai eues c’était cet été et depuis je suis sans nouvelle. Je suis désolé. » Dans ces conditions, Eirik Horneland peut tout à fait réclamer la signature d’un milieu de terrain aussi confirmé que Pierre Ekwah. Des pistes intéressantes sont d’ailleurs apparues dans l’actualité des Verts.

L'ASSE convoite un jeune Danois

On parle effectivement d’un intérêt pour le Havrais Abdoulaye Touré (31 ans) et pour le Lillois Nabil Bentaleb (30 ans), tous les deux en fin de contrat l’été prochain, et dont les temps de jeu respectifs sont assez limités en Ligue 1. Mais selon les informations de But Football Club, la direction stéphanoise s’oppose à leur arrivée. Le propriétaire Kilmer Sports Venture refuse de miser sur des joueurs expérimentés, sur des joueurs de plus de 28 ans et sur de gros salaires. La stratégie reste orientée vers de jeunes talents moins chers comme le Danois Silas Andersen (21 ans, BK Häcken). Un pari risqué pour jouer la montée.