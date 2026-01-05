ASSE : Kilmer Sports convoqué pour s'expliquer

L'AS Saint-Etienne a encore reculé d'une place au classement après son nul samedi au Mans. Cela commence à s'agiter du côté de Geoffroy-Guichard et les propriétaires du club n'échappent pas aux critiques.

« Jusqu'ici tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. » La réplique culte du film La Haine résume parfaitement les supporters stéphanois qui semaine après semaine se demandent comment tout cela va se finir. En déplacement au Mans, promu en Ligue 2, les Verts se sont contentés d'un triste nul et ont vu leurs adversaires du soir les rejoindre au classement, tandis que Reims est désormais passé devant. A deux semaines de recevoir Clermont dans le Chaudron, cela bouillonne à Saint-Étienne, et pour Patrick Guillou, consultant de Beinsports et ancien joueur de l'ASSE, Ivan Gazidis et Kilmer Sports ne peuvent plus se cacher derrière leur petit doigt. Les repreneurs de l'AS Saint-Etienne ont fait beaucoup de promesses et aucune n'a été tenue pour l'instant.

L'ASSE s'enfonce tranquillement

Dans sa chronique, toujours piquante, dans Le Progrès, Patrick Guillou ne se dégonfle pas et vise les dirigeants stéphanois. « Depuis leur arrivée, les vendeurs d’illusions nous avaient pourtant fourgué des sachets de mirages : l’Europe, le maintien en Ligue 1 et le titre de Ligue 2. Avec cette pauvreté dans le jeu, les Verts vont finir dans la cour des nouveaux nécessiteux. A-t-on le droit de critiquer un contenu, des résultats et un état d’esprit sans être taxé d’être l’auteur d’une entreprise de déstabilisation ? Le club est devenu fade, insipide et sans âme. Il vit sous cloche, n’existant que par la passion de ses supporters. Certains l’ont très bien compris, pour l’exploiter quand le besoin s’en fait sentir », tacle l'ancien défenseur. Il est vrai que pour l'instant, les supporters stéphanois sont d'une patience absolue et n'ont pas encore trop rué dans les brancards. Mais à ce rythme-là, la situation pourrait rapidement se tendre dans le Forez.