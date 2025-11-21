ICONSPORT_268462_0076
Eirik Horneland

ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras

ASSE21 nov. , 14:30
parEric Bethsy
0
Sanctionnée pour usage d’engins pyrotechniques, l’AS Saint-Etienne disputera ses deux prochains matchs à domicile à huis clos partiel. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, l’entraîneur des Verts Eirik Horneland a préféré esquiver.
La commission de discipline a frappé. A cause des engins pyrotechniques utilisés lors du match face au Mans (2-3) le 18 octobre, l’AS Saint-Etienne a écopé de deux matchs à huis clos partiel. La tribune Jean-Snella (Kop Sud) sera fermée pour les venues de Nancy samedi et de Bastia le 13 décembre. Deux rencontres qui se joueront dans des conditions inédites pour l’entraîneur des Verts Eirik Horneland.
« Je n'avais jamais connu ça avant dans mon parcours, a commenté l’ancien coach du SK Brann. La première fois que j'ai expérimenté ça, c'était en arrivant à Saint-Etienne lors de mon premier match face à Reims, il manquait déjà des tribunes. Ça n'a pas été le seul match d'ailleurs. Je préfère que les supporters soient là bien évidemment. Les matchs sont beaucoup plus plaisants avec eux. Ils représentent vraiment ce qu'est aussi Saint-Etienne donc j'espère qu'ils seront vite de retour. »
« A ma connaissance, sur les matchs que j’ai coachés en Norvège, je ne pense pas avoir connu de huis clos pour ces raisons, a répété le technicien. Les clubs sont sanctionnés par des amendes quand il y a de la pyrotechnie mais je ne crois pas qu'il y ait de fermeture de tribunes. » Une manière de contester les méthodes de la commission de discipline et de se ranger du côté des supporters ? Pas vraiment.
Ce n'est pas à moi d'en juger
- Eirik Horneland
« Si je comprends la sanction ? C’est dur de répondre à cette question. Je pense que les règles sont claires et c'est pour ça qu'il y a des sanctions. Savoir si c'est dangereux ou pas, ce n'est pas à moi d'en juger. J'aime l'atmosphère qui règne au stade bien sûr mais savoir quand les règles doivent être appliquées ou être stoppées, ça ne dépend pas de moi, je ne suis pas un expert dans le domaine, je suis désolé », a esquivé Eirik Horneland pour éviter de se mouiller après une question piège.
0
Derniers commentaires

L'OM martyrise Nice, Riolo n'a pas aimé

Riolo dans toute splendeur....tu gagnes 5 a 1 mais le gars trouve toujours la petite bête. Quand cest le qsg qui gagne contre Nice 1 a 0 a la 95eme la on entend pas sa grande bouche

L'OM martyrise Nice, Riolo n'a pas aimé

Ptdrrrr +21 de GA en 13 matchs mais ta raison l'OM finira pas dans les 4 je parie que lyon mérite plus non avec ses grandes victoires 1 a 0 ? 🤣

OL : John Textor récompensé, ça fait scandale à Lyon

Bande d'imbéciles !... Textor n'est jamais parti !!! ^^

L'OM version 2025-2026 entre déjà dans l'histoire

"30 buts en seulement 46 ans "... Intéressant ...

L'OM martyrise Nice, Riolo n'a pas aimé

exactement !! après ils sont jamais content quand c'est l'OM ... faut des dingueries pour qu'ils commencent a émettre des choses positives sur Marseille

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
2813913331221
2
Paris Saint Germain
2712831241113
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

