ASSE : Traumatisé par l’OM, il retrouve enfin le sourire

Doublure de Gautier Larsonneur, Brice Maubleu va disputer son premier match de la saison. Le gardien remplaçant de l’AS Saint-Etienne sera aligné contre Quetigny samedi en Coupe de France, lui qui n’a plus joué avec l’équipe première depuis une déroute face à l’Olympique de Marseille.

L’AS Saint-Etienne va faire tourner. Opposés aux amateurs de Quetigny samedi en Coupe de France, les Verts en profiteront pour faire souffler des cadres comme Gautier Larsonneur. C’est donc le gardien numéro 2 Brice Maubleu qui sera titularisé. En conférence de presse, le coach Eirik Horneland a confirmé l’opportunité offerte à l’ancien Grenoblois dont l’état d’esprit et le comportement sont appréciés en interne.

Maubleu 11 mois plus tard

« J’aime sa personnalité, son professionnalisme, a encensé l’entraîneur stéphanois. J’aime la façon dont il fait preuve de maturité dans le groupe. J’apprécie vraiment de travailler avec lui, j’aime son comportement, il est derrière Gautier pour le soutenir, comme avec les jeunes. J’aime comme il est concerné de manière collective, il a une grande maturité à l’intérieur du vestiaire. (...) Il se montre toujours prêt à encaisser ce que peut encaisser le poste de gardien de but. Il a l’air très bien en jambes sur les séances d’entrainement et à côté de ça, il est très professionnel. »

Le portier de 35 ans apprécie, d’autant que son dernier match avec l’équipe première remonte au 32e de finale de Coupe de France perdu contre l’Olympique de Marseille (0-4) en décembre dernier. « Ça fait plaisir de retrouver la compétition, déjà ! La Coupe de France offre souvent la possibilité de donner du temps de jeu à un deuxième gardien, s’est réjoui Brice Maubleu. Je me prépare depuis le premier jour et ça fait un moment que je n’ai pas été blessé. Je ne pense pas avoir raté un entraînement depuis que je suis ici. Je me prépare le mieux possible pour être prêt pour ça. Donc ça fait du bien de me dire que je vais jouer ce match ! » Cette fois, a priori, le dernier rempart sera moins sollicité.