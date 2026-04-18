Séisme en Ligue 2, l'ASSE tombe à Bastia

En déplacement chez le dernier de Ligue 2, l'ASSE est tombée (2-0) ce samedi soir. Les Verts sont à égalité avec Le Mans au classement.

A une semaine du match ASSE-ESTAC que tout le monde présentait comme la finale pour le titre de champion de France de Ligue 2, Bastia s'est invité dans la fête. Alors que club corse lutte pour sauver sa place en L2, et n'avait plus gagné un match depuis le mois de janvier, il a réussi l'exploit d'infliger une cuisante défaite à l'AS Saint-Etienne. La première depuis que Philippe Montanier a remplacé Eirik Hornelandais sur le banc des Verts. Et si cette victoire a un effet important pour les Corses, qui laissent la lanterne rouge à Amiens et reviennent à un point de Laval, barragiste, mais elle est aussi très importante pour l'ASSE.

L'ASSE battue par le dernier de Ligue 2

Car au lendemain de la victoire du Mans contre Clermont (1-0), l'AS Saint-Etienne est à égalité à la deuxième place avec les Sarthois et surtout ils sont à quatre longueurs de Troyes. L'ESTAC, qui viendra à Geoffroy-Guichard dans une semaine, n'aura pas la pression, laquelle sera clairement sur Sainté. Alors que les Verts étaient sur la voie royale vers la Ligue 1, cette défaite au Stade Armand Cesari remet tout en cause brutalement.