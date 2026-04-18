Philippe Montanier battu pour la première fois
L'ASSE tombe de très haut

Séisme en Ligue 2, l'ASSE tombe à Bastia

Ligue 218 avr. , 22:03
parClaude Dautel
0
En déplacement chez le dernier de Ligue 2, l'ASSE est tombée (2-0) ce samedi soir. Les Verts sont à égalité avec Le Mans au classement.
A une semaine du match ASSE-ESTAC que tout le monde présentait comme la finale pour le titre de champion de France de Ligue 2, Bastia s'est invité dans la fête. Alors que club corse lutte pour sauver sa place en L2, et n'avait plus gagné un match depuis le mois de janvier, il a réussi l'exploit d'infliger une cuisante défaite à l'AS Saint-Etienne. La première depuis que Philippe Montanier a remplacé Eirik Hornelandais sur le banc des Verts. Et si cette victoire a un effet important pour les Corses, qui laissent la lanterne rouge à Amiens et reviennent à un point de Laval, barragiste, mais elle est aussi très importante pour l'ASSE.

L'ASSE battue par le dernier de Ligue 2

Car au lendemain de la victoire du Mans contre Clermont (1-0), l'AS Saint-Etienne est à égalité à la deuxième place avec les Sarthois et surtout ils sont à quatre longueurs de Troyes. L'ESTAC, qui viendra à Geoffroy-Guichard dans une semaine, n'aura pas la pression, laquelle sera clairement sur Sainté. Alors que les Verts étaient sur la voie royale vers la Ligue 1, cette défaite au Stade Armand Cesari remet tout en cause brutalement.

Ligue 2

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Troyes
61311876533221
2
Saint-Étienne
57311768533320
3
Le Mans
573115124462917
4
Reims
513113126463016
5
Rodez
51311312641374
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Marseille
523016410584018
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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